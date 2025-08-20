中國人創意無限，近日在網上傳出兩宗利用AI人工智能科技的新型網購造假騙局，最難得是買家、賣家都齊齊「食腦」出古惑，並同時並外國YouTuber及中國媒體踢爆！即睇有甚麼新呃錢手法，小心提防！



AI造假圖片｜扮收爛貨騙商家「只退款」

不少電商為了方便收到爛貨的客人更快收到退款，大家「講個信字」只要求客人拍攝貨品已經打爛的相片，即能進行「只退款」收回貨金，並不需要再將貨品寄回給賣家。然而近日有人利用「豆包AI」等智能平台，生成假圖片欺瞞商家。比如將食品改得變壞腐爛、真公仔玩具上增加破損裂痕，由於AI技術幾可亂真，賣家都信以為主接受退款；買家則等如免費得到原好的產品。

百密一疏沒走去AI平台水印

有一個例子，網店員工收到買家投訴，指收到破損且有污漬的衣服，更上傳相片要求退款，然而員工將相片放大檢視，竟發現圖片右下角有「豆包AI生成」水印，事件才東窗事發。

而當事情在國內的社交媒體炎上後，不少買家指事件並非個別例子，更紛紛上傳各種疑似造假「AI售後圖」，包括破裂的Hello Kitty 塑膠水杯、損壞的單車零件、碎裂的化妝品粉餅、發霉的水果等等。現時商家也想出了防範新型騙局的方法，比如要求以短片證明（AI影片更易看出破綻）。有內地律師警告，此行為屬非法手段索取不當利益，有機會被商家民事索償追討損失。

國產智能熊貓識扭抱抱討摸？YouTuber踢爆是AI假片

不只賣家識利用AI造假，近日YouTube 有很多人拍片警告，指出近日美國流行一條阿里包包電商宣傳片疑似造假，片中的熊貓仔識得扭抱抱、更會自動爬上主人身上討摸，可愛得令人心都軟，馬上就乖乖拿出信用卡花100美元落單訂貨！誰知來貨竟然只是一隻不會動、在阿里巴巴只售1美元（0.75 英鎊）的熊貓仔毛毛手帶。

你想追討退款嗎？原來貨品詳情中有講明，影片有特殊效果量加氣氛，實物可能有出入。有網民擔心，當AI影片技術進步到真假難分，這類欺詐銷售陷阱將會愈來愈多。網民購物時必須要看清細節，只在可以追討賠償的大型平台購物。

近日YouTube 有很多人拍片警告，指出近日美國流行一條阿里包包電商宣傳片疑似造假

片中的熊貓仔識得扭抱抱、更會自動爬上主人身上討摸。