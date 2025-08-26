尿袋發脹何如應變處理？日本北海道酒店一位住客就進行了錯誤示範，他將異常發熱膨脹的行動電源放雪櫃降溫，最終爆炸冒煙，幾乎令酒店發生火災，消防隊緊急出動。本文附有適用於香港區的「尿袋發脹」正確處理法。



情急智商降｜冒煙尿袋竟放雪櫃降溫

根據北海道電視台引述當地警方報告，8月24日上午7時左右，留萌市開運町3丁目的一家酒店內，一名男性住客發現正在房間內充電的行動電源因高溫而膨脹，他一時情急，竟將行動電源放入房間中的小雪櫃以圖降溫。然而數分鐘後，他驚訝地發現雪櫃縫隙開始冒煙，打開冰箱後濃煙立即充滿整個房間。酒店其他住客將此事告知員工，員工隨即向消防隊報案。事件中無人受傷。行動電源雖然燒毀，幸好消防及時處理，冰箱和酒店房間並未受到損害。

酷熱天氣尿袋留車廂釀火災｜手機、充電寶過熱 6招預防、10招急救

一名男性住客發現正在房間內充電的行動電源因高溫而膨脹，他一時情急，竟將行動電源放入房間中的小雪櫃以圖降溫。

異常高溫天氣影響｜日本5年內發生1860次電池起火事故

根據NITE（產品評價技術基盤機構）的資料，使用鋰離子電池的產品（如行動電源、攜帶式電風扇等）事故在過去5年間（至去年為止）共發生1,860次，當中與「尿袋」直接有關的達5年／162次，且多數集中在氣溫較高的夏季6月到8月期間。NITE負責人表示：「行動電源膨脹的實際原因是可燃性氣體。當熱到無法觸碰時，就有起火的危險性。建議用大量水冷卻或將其浸入水中。」

日本過去5年間（至去年為止）共發生1,860次鋰離子電池爆炸，當中與「尿袋」直接有關的達5年／162次

+ 9

本地品牌尿袋爆炸？｜網民手指被燒傷燻黑 安全使用貼士

尿袋膨脹｜香港區正確處理方法

以上是遇到尿袋突然膨脹生熱的緊急處理方法，那如果你在家中發現手機／電池已經發脹，甚至已撐開了手機的機背，但又未至於即時爆炸。究竟香港市民應該如何處理手頭已發脹的手機/尿袋電池？以下是一些建議：

1｜立即停止使用

不要繼續充電或開機。如果手機還開著，請小心地關機。切勿嘗試以利器戳破已發脹電池、又或壓扁它，亦不能直接丟棄電池。

不要繼續充電或開機。

切勿嘗試以利器戳破已發脹電池、又或壓扁它，亦不能直接丟棄電池。

2 ｜絕不可與垃圾一同處理

根據 TBS NEWS 報導，日本在 2018 年至今年 4 月，因垃圾收集車和垃圾處理設施中，因鋰電池起火等原因而損失的金額已達到約 111 億日圓。

3｜輕微發脹可以鹽水處理

上文提及如尿袋已異常發熱時，可以即時放入大量冷水中冷卻。但如果只屬「已輕微發脹」的行動電源，可以將其浸泡在鹽水中，降低行動電源的電量，減少潛在危險，之後再掉到電池回收桶，以下為簡單步驟介紹：

1. 準備鹽水：將鹽加入水中攪拌均勻

2.浸泡：將發脹的行動電源整個完全浸於鹽水內

3.靜置：在鹽水中靜置最少24小時

4.瀝乾：將尿袋從鹽水中取出後完全瀝乾

5.丟棄：完全包袱確保不會有液體流出，並將尿袋丟棄到電池回收桶。

輕微發脹可以鹽水處理

4｜建議暫時存放方式

如電池已發漲但又未有即時起火危險，另一方法是將它放入防火袋。一般民居沒有這類設備，可以先將電池放入金屬盒（如月餅盒等）或堅固的塑膠盒內，並即時存放在通風、陰涼乾燥處，遠離易燃物及孩童寵物。

5｜聯絡專業人仕處理

如果發脤的電池屬Apple的iPhone、iPad、Mac機，可以跟品牌的維修中心聯絡（預約網站：https://getsupport.apple.com／客服熱線：800-908-988），它們會為用戶提供專業支援。

如屬其他Android平台手機（Samsung、小米、Sony等），亦可嘗試先聯邦相關的客戶服務熱線，他們的授權維修中心有安全處理設備，不建議找街鋪處理。

6｜環保署授權回收商/機構

如果尿袋、風扇仔的電池發脹，相信無人會想再修理它，會直接掉棄。但再重申一次不能將電池直接掉進垃圾桶。已損壞的充電池不應放在回收箱，需使用膠袋及膠紙將電池密封處理。回收鋰電池的地點，同樣可以在「香港減廢網站」查找應又或聯絡政府授權認可的電子廢物回收公司，向職員查詢預約，再自行前去交付，切勿以寄件方式送貨。

ALBA IWS 電子廢物回收公司

WhatsApp查詢：60815096

網址：https://weee.com.hk/hk/recycling/

電話：2676 8888

ALBA IWS 電子廢物回收公司

綠綠回收站 GREEN@COMMUNITY

網址：https://www.wastereduction.gov.hk/en/greencommunity.htm

綠綠回收站 GREEN@COMMUNITY

資料來源：消委會、香港減廢網站