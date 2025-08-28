Carousell大班冰皮月餅炒到$1000　網民孝子：想買嚟孝敬阿媽

中秋將至，因大班麵包西餅的結業，經典的大班冰皮月餅也成為絕響。網民在Threads上分享，家人今年一直強調想食大班冰皮月餅，出於一片孝心，想盡辦法為其找來。沒想到，真在Carousell上找到有人出售，但居然叫價千元！



有網民在Threads上分享：「話說老媽子呻話今年無得食大班冰皮月餅，日日喺度「哦」我」，為了孝敬媽媽，網民想盡辦法去找，結果在 Carosell 上見到有賣家出售絕版大班冰皮月餅，可是仍在猶豫應否入手，原因是因為價錢和食品安全。

Carousell 上出售的大班冰皮月餅，大都是在大班結業後才在平台出售，主打「絕版」、「回憶」。而價錢上都非常對的上「絕版」的標籤，最高開價$1000。另外，在大班結業後仍能放在平台上出售的冰皮月餅，不用想也能知道其擺放了多久，基本上已接近可食用期限，甚至可能是上年擺到現在。

很多網民也表示，這應該是已經過期，不建議購買。網民更發現有賣家標明「一直雪櫃儲存，請注意到期日：2024 年 10 月 2 日」。可是，樓主仍逗趣回覆道：「搵到有一隻貓山王，我諗買呢一隻請阿媽食應該有得諗，臭咗唔多覺。」雖然整個Post都似是在開玩笑，但仍要提醒在網上購物食物，特別是拍賣平台時，更要小心食物安全問題。