Android側載App末日？Google強制開發者身份驗證 明年4國先試行
撰文：快科技
出版：更新：
Google宣佈，未來所有安裝在Android設備上的應用，無論是來自Google Play還是其他來源，都需要經過開發者驗證。
Google表示，這一改變的主要原因是其內部分析顯示，從網路側載的應用中惡意軟件的比例比Google Play應用高出50倍以上。
因此，Google將強制開發者進行驗證，以便其應用能夠在用戶設備上安裝，Google認為這種身份驗證將增加信任和責任，同時限制不良行為者利用匿名性進行惡意活動。
需要注意的是，開發者驗證並不包括對應用內容的驗證，這意味着經過驗證的開發者仍然有可能將惡意軟件傳播到Android設備上，不過這種方式將使Google更容易識別不良行為者，並可能阻止他們進一步傳播危害。
值得注意的是，這一強制性要求僅適用於「認證」Android設備，即預裝了Google Play Protect和其他Google應用的設備。
Google計劃在2025年10月啟動一個早期計劃，隨後在2026年3月開始公開驗證流程，2026年9月，Google將在巴西、印度、新加坡和泰國開始預覽這一要求的執行情況，並計劃在2027年及以後進行全球推廣。
延伸閲讀：廣告攔截程式被Google封殺 4千萬用戶崩潰 2步驟可救回但有條件（點擊連結看全文）
+14
黃仁勳手機偏好大公開 親揭Google Pixel勝過iPhone背後原因Google I/O發布Android XR智慧眼鏡 與潮牌Gentle Monster聯手Google錢包將有更便捷功能 信用卡緊貼即可透過NFC綁定流程簡單Google推AI模式搜索 Gemini 2.0替換藍色鏈接 訂閲服務收這價錢Google Earth廿周年鉅獻 歷史影像功能 追溯1940年代街景
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】