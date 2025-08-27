Android側載App末日？Google強制開發者身份驗證　明年4國先試行

Google宣佈，未來所有安裝在Android設備上的應用，無論是來自Google Play還是其他來源，都需要經過開發者驗證。



Google表示，這一改變的主要原因是其內部分析顯示，從網路側載的應用中惡意軟件的比例比Google Play應用高出50倍以上。

因此，Google將強制開發者進行驗證，以便其應用能夠在用戶設備上安裝，Google認為這種身份驗證將增加信任和責任，同時限制不良行為者利用匿名性進行惡意活動。

需要注意的是，開發者驗證並不包括對應用內容的驗證，這意味着經過驗證的開發者仍然有可能將惡意軟件傳播到Android設備上，不過這種方式將使Google更容易識別不良行為者，並可能阻止他們進一步傳播危害。

值得注意的是，這一強制性要求僅適用於「認證」Android設備，即預裝了Google Play Protect和其他Google應用的設備。

Google計劃在2025年10月啟動一個早期計劃，隨後在2026年3月開始公開驗證流程，2026年9月，Google將在巴西、印度、新加坡和泰國開始預覽這一要求的執行情況，並計劃在2027年及以後進行全球推廣。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】