中國多個品牌如羅馬仕ROMOSS、Anker 的行動電源（俗稱尿袋、充電寶）先後「破防」，鬧出過熱起火甚至爆炸事故，甚至在航機上出煙起火，幾乎引發空難！

近日連一線品牌小米（Xiaomi）也中招，29日在中國及台灣兩地宣佈，主動回收於2024年8月1日至2024年9月22日期間生產的「小米自帶線行動電源20000 33W」（型號PB2030MI）。現在馬上教香港地區的用家，如何查看自己手頭上的「小米尿袋」是否涉及事件，以及回收方法。



小米香港fb IG未有相關公佈

小米中國官網已將「小米自帶線行動電源20000 33W」PB2030MI 行動電源下架，並指這批產品是受到供應商提供的問題電芯影響，由於存在燃燒風險的涉事產品數量不算多，所以不用過度擔心 。與此同時，原來香港地區亦已有相關的回收安排，唯並未曾於香港官方Facebook、IG上宣佈召回事宜，只在品牌官網極不顯眼之處顯示相關資訊。

相反，小米香港facebook卻在在8月31日出文宣傳新款「小米自帶線行動電源20000 67W」，引來網民瘋狂在相關貼文留言，指責香港小米實體店店員對回收一事毫不知情：「點回收？買左你啲垃圾去你間店話唔收，問你啲店員咩差都唔知」「舊尿袋回收都未搞掂」「呢款唔係回收咩」雖然小米FB小編有逐個留言回覆：「如果手上有自帶線行動電源20000 33W，可以聯絡客服安排回收」最終因留言的客人愈來愈多，才在回覆中追加相關產品召回網址。（回收連結）

官網上召回資訊非常低調

記者上香港小米官網，看到同款電池仍在發售，而官網回收同款電池的訊息非常不顯眼，點擊網頁頂部黑底白字的「小米宣布召回 Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W」相關字樣，即會跳到回收專頁（回收連結），只要在指定位置輸入電池的產品序號，自然會知道手頭的行動電源是否屬有問題批次。

教你查產品序號｜認清手中電池是否有爆炸風險

產品序號印刷在行動電源背面，官網有指導相關字樣位置，如果有任何疑問，又或是字樣已刮花無法析認，可直接聯絡小米香港在線客服：3077-3620（周一至周日（含節假日） 9:00 至18:00）