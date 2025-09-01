iPhone 17 Pro官方透明保護曝光？3大變化+特殊塗層解決發黃困擾
撰文：快科技
博主Majin Bu在社交平台上曬出了iPhone 17 Pro官方透明保護殼，對比iPhone 16 Pro透明保護殼，這一代配件有三大變化。
一是iPhone 17 Pro透明保護殼的後置攝像頭開孔更大。
二是MagSafe區域不再是透明設計，經典的MagSafe圓環也被取消。
三是iPhone 17 Pro透明保護殼可以跟蘋果斜挎帶磁吸掛繩搭配使用。
博主Majin Bu爆料稱，iPhone 17 Pro透明保護殼加入了特殊塗層，能有效解決透明保護殼發黃問題。
據悉，蘋果將在北京時間9月10日凌晨1點舉行iPhone 17系列發佈會，本次發佈會將推出4款機型，包括iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Air和iPhone 17 Pro Max。
其中iPhone 17 Pro系列機型將提供五款配色，新增的橙色是17 Pro系列中辨識度最高的一款，會更加年輕有活力。
相關文章：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】