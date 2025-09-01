iPhone 17 Pro官方透明保護曝光？3大變化+特殊塗層解決發黃困擾

博主Majin Bu在社交平台上曬出了iPhone 17 Pro官方透明保護殼，對比iPhone 16 Pro透明保護殼，這一代配件有三大變化。



一是iPhone 17 Pro透明保護殼的後置攝像頭開孔更大。

二是MagSafe區域不再是透明設計，經典的MagSafe圓環也被取消。

三是iPhone 17 Pro透明保護殼可以跟蘋果斜挎帶磁吸掛繩搭配使用。

+ 6

博主Majin Bu爆料稱，iPhone 17 Pro透明保護殼加入了特殊塗層，能有效解決透明保護殼發黃問題。

據悉，蘋果將在北京時間9月10日凌晨1點舉行iPhone 17系列發佈會，本次發佈會將推出4款機型，包括iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Air和iPhone 17 Pro Max。

其中iPhone 17 Pro系列機型將提供五款配色，新增的橙色是17 Pro系列中辨識度最高的一款，會更加年輕有活力。

相關文章：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】