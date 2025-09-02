Sony 成立數年的e-sports 電競遊戲用裝備副線 INZONE ，最近進行了一次「全面擴軍」，聯同英國電競隊FNC（Fnatic）開發了大量新產品，從索尼最耍家的耳機、耳筒開始，到電競鍵鼠、電競鍵盤、以至檯墊通通有！



Sony INZONE與FNC戰隊聯手打造電競裝備｜耳機鍵盤滑鼠檯墊齊全

Sony INZONE H9 II 頭戴式耳機（售價$2,599）搭載Sony WH-1000XM6 同型的動圈單元，並由FNC 的電競選手監修調音。

🎧 耳機雙雄：H9 II 旗艦 + E9入耳新選擇

設有通話咪的電競用耳機 H9，推出升級版 INZONE H9 II 頭戴式耳機（售價$2,599），它搭載Sony WH-1000XM6 同型的動圈單元，並由FNC 的電競選手監修調音及聲音定向；更獲得《Apex Legends Global Series Year 5 Championship》官方認證，職業比賽都能使用，無論是聽腳步聲還是遠距離狙擊聲都清晰無比。

INZONE H9 II 頭戴式耳機（售價$2,599），它搭載Sony WH-1000XM6 同型的動圈單元

改用更軟巧耐用且富有質感的新物料後， INZONE H9 II 重量只有260克，長時間「開黑」也不會壓到頸痛耳仔勀。 INZONE H9 II 提供3.5mm有線連接及藍牙連接，升級支援超低延遲2.4GHz連線，且支援同時多點連接，駁電腦之餘駁手機，打Rank時也不會錯過重要電話。整體表現一如XM6般出色，不過就沒有電競迷最喜歡的RGB燈光裝飾，不適合高調的人。

改用更軟巧耐用且富有質感的新物料後， INZONE H9 II 重量只有260克

Sony INZONE E9 有線耳機

雖然INZONE曾推出過真無線藍牙耳機，不過似乎用電腦打機的朋友，都是比較喜歡用有線耳機（H9 可以駁線），所以今次新品中，就加入了全新的 INZONE E9 有線入耳式耳機（售價$1,099）。它使用了3D Scan 造型機身，夠貼服亦隔音，加上附送與WH1000 XM5同型的超隔音耳棉，被動降噪效果一流，就算在網Bar的嘈雜環境也能完全沉浸在遊戲世界。

全新的 INZONE E9 有線入耳式耳機（售價$1,099）

隨機附送的耳機盒，以磁石固定了耳機及 USB-C audio box，連接到電腦的USB-C駁口後，即能以電腦程式調整EQ調音、開動虛擬7.1聲道效果，讓你在《APEX》或《漫威爭鋒》中精準聽聲辨位。而記者還覺得E9也適合駁手機聽歌，它更使用MMCX耳機線插，可以自由更換同制式升級耳機線，進一步提升音質。

隨機附送的耳機盒，以磁石固定了耳機及 USB-C audio box

E9使用MMCX耳機線插，可以自由更換同制式升級耳機線。

⌨️🖱️ 鍵鼠組合：8000Hz輪詢率專業設備

Sony 電腦系列 Vaio 停產多年，想不到竟再一次生產電競鍵盤跟滑鼠！INZONE KBD-H75（售價$2,399）75% 遊戲鍵盤，支援快速觸發模式和8000Hz輪詢率（Polling Rate），反應速度快到飛起。自定義旋鈕可以快速調音量。記者使用後覺得打字聲好小，其機械加工鋁製外殼手感很墜手、質感滿分，不過定價就有點高。

INZONE KBD-H75（售價$2,399）遊戲鍵盤，支援快速觸發模式和8000Hz輪詢率（Polling Rate）

INZONE KBD-H75 附有音量控制旋扭掣。

至於 INZONE Mouse-A（售價$1,399）則是超輕量化的無線滑鼠，重量僅48.4g，配備30K DPI高性能感應器，加速度高達70G，最高速度750 IPS。同樣支援8000Hz輪詢率（Polling Rate），光學開關設計讓點擊反應更迅速，電池續航力更達90小時，基本上一週不用充電。不過個人使用後就覺得表面物料比較易留下手油和指紋，有潔癖的朋友要多點清潔。

🎯 檯墊雙選：Mat-F控制派vs Mat-D速度派

Sony INZONE 同步推出的兩款滑鼠墊不只是顏色不同，INZONE Mat-F（售價$549）採用SlimFlex材質，厚度6毫米，阻力適中，適合低靈敏度設定的玩家精準瞄準；而 INZONE Mat-D（售價$329）則只有4毫米厚，低摩擦力設計讓高靈敏度玩家能快速轉身和追蹤目標，適合大逃殺遊戲的快節奏戰鬥。當中Mat-D的漸變紫色超美，不知你會為功能還是為外觀去選擇呢？

INZONE Mat-F（售價$549）採用SlimFlex材質，厚度6毫米，阻力適中

INZONE Mat-D（售價$329）則只有4毫米厚，使用低摩擦力設計。

Sony INZONE這個電競系列的新產品款式多，設計亦有心機，不過個人就覺得Sony在電競界人氣不算超高，這個定價似乎是有點偏高。不知大家又有甚麼想法？