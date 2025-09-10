iPhone 17 Pro 最配色「宇宙橙」有人說像快餐店大快活別注，有人笑像香港市面的垃圾桶；但不論你喜不喜歡，Apple這新色已成功製造話題，更有大量網民玩改圖，即睇大家的爆燈創意！



香港網民最早期有點期待「宇宙橙」會像Hermes的橙啡色，但睇到官圖就發現這橙色相當之sharp，不少網民笑言聯想起了「大快活」和「萬寧」；但如果Dale用「大快活橙」iPhone 17 Pro，我會照跟佢換機！

產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpod｜Apple Watch

iPhone 17售價．Air極薄．AirPods Pro 3翻譯｜Apple發佈會懶人包

如果Dale用「大快活橙」iPhone 17 Pro，我會照跟佢換機！

大快活是香港大型連鎖食店，logo以橙色為基調

更好笑是有人認為新設計的鏡頭模組，加上橙色機身，令人想起香港街邊的垃圾桶。

新設計的鏡頭模組，加上橙色機身，令人想起香港街邊的垃圾桶。

橙貓向來給人印像就是活力十足，有網民覺得幾個黑色鏡頭，加上橙色機身令人想起萬寧腦，還有加菲貓。

網民覺得幾個黑色鏡頭，加上橙色機身令人想起萬寧腦，還有加菲貓。

網民覺得幾個黑色鏡頭，加上橙色機身令人想起萬寧腦，還有加菲貓。

日本超多橙色漫畫角色

之後就開始有人發現，日本漫畫不少角色都以橙及深藍為主調。原來日本的漫畫雜誌如《少年Jump》、《少年Magazine》，因印量大要成本壓縮，常常使用廉價紙張，再搭配四色膠印，黑色幾乎是必用的基礎，橙色在廉價紙張上表現特別好，油墨不會被紙張「吃掉」，而在繪畫彩稿時，漫畫家會改用深藍取代黑色，漸漸日本漫畫角色都有傾向用橙／黑為基礎的「傳統」。

有人發現，選配Apple原裝綠色iPhone 17 Pro 機殼，橙+綠即變忍者龜的米高。

《龍珠》悟空是最經典的橙+藍配色角色。

一橙一藍的《火影忍者》主角

一橙一藍的《排球少年！》主角

以橙為主題的幪面超人鎧武，當然要支持一下iPhone 17 Pro 橙色機。

說到橙色的Pokemon，一定是快龍肥大。

橙色與我們在一起

因為網民瘋狂改圖，才能記者再一度發現，橙色在大家身邊是「老是常出現」，因為它能見度高夠搶眼，不少工具、日用品，還有品牌都選愛用；Apple 選擇這款「宇宙橙」為新配色，的確很明智。