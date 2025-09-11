Apple Watch高血壓偵測功能不一定要新款　Apple認證這些舊款支援

Apple Watch高血壓偵測功能不一定要新款，這些舊款支援｜Apple 發佈會中公開了三款新 Apple Watch，包括 Ultra 3﹑Series 11﹑SE 3，並推出備受矚目的高血壓偵測通知功能。這項功能原本被視為新一代 Apple Watch 專屬，但Apple近日證實，將不會侷限於最新款式，兩款現有的 Apple Watch 型號同樣能獲得完整支援。



高血壓偵測

高血壓一直被醫學界稱作「隱形殺手」。世界衛生組織數據顯示，全球超過 10 億人長期受高血壓影響，但其中相當比例並未被及時診斷。由於高血壓往往缺乏明顯症狀，許多人直到發生心臟病或中風等重大健康問題後，才驚覺自身早已長期處於風險之中。

智慧手錶在健康偵測功能的升級，讓日常監測成為可能。過去依靠醫院間歇性的血壓測量，已逐漸被連續追蹤數據所補充。Apple Watch 此次將高血壓偵測通知納入 watchOS 26，正是針對這一醫療痛點，嘗試透過可穿戴技術提前捕捉隱憂，降低延誤治療的風險。

Series 9／10 與 Ultra 2 獲官方認證

許多果迷原以為，這項革命性的健康功能僅會鎖定在 最新發表的 Apple Watch Ultra 3 與 Series 11。然而，Apple意外帶來驚喜：在獲得監管機構批准後，Apple Watch Series 9 ／10 與 Apple Watch Ultra 2 將完整支援這項功能。

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

這意味著用戶不必急於升級到最新機型，就能享受新功能。Apple Watch 的光學心率感測器是這項功能的基礎。裝置會在日常佩戴時持續蒐集心跳數據，並藉由演算法分析血管在心臟收縮與舒張過程中的反應。不同於傳統血壓計的單次測量，Apple Watch 採用的是長期觀測模式。

演算法會在 30 天的週期內，持續檢視資料波動。如果長期出現疑似高血壓的跡象，手錶便會推送通知，提醒用家進一步檢測或諮詢專業醫師。

全球超過 150 個地區將上線

Apple同時確認，這項功能將在獲得 FDA 及其他監管機構核准後，於全球 150 多個國家與地區推出，包括歐美主要市場與亞洲部分國家。