AirPods Pro 3售$1849卻無附送充電線？蘋果回應一切為環保！

為了環保，蘋果下一步是不是包裝盒也不準備提供了？



蘋果秋季新品發佈會上推出的AirPods Pro 3雖然在音質與健康功能上有不少升級，但在包裝內容上卻再度減配。

儘管售價HK$1,849，但AirPods Pro 3這次連最基本的USB-C充電線都不再隨盒附贈，僅提供耳機、充電盒、卻不附帶任何充電線。

其實，去年9月發佈的售價HK$1,499的AirPods 4就已經這麼做了。當時還以為Pro系列會提供，但現在來看，今後AirPods都不會再提供充電線了。

但是，更早的AirPods Pro 2卻附贈USB‑C充電線。總之，一切為了環保。

至於iPhone 17系列包裝仍然僅提供：手機、USB-C充電線，不提供充電器，需要另外購買。

對了，還是為了環保，iPhone 17系列一款斜挎掛繩格售價高達HK$449。

蘋果客服對此回應稱，掛繩採用再生PET環保材質和特殊的編制工藝，價格定價確實不便宜，用戶可按需購買。 ​​​

