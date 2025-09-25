Dyson PencilVac家居實測，超輕便無線吸塵機、吸力夠強手感極佳｜Dyson最近香港發布的全新無線吸塵機Dyson PencilVac Fluffycones，它主打極致輕巧，機身直徑僅38毫米，與Dyson Supersonic風筒手柄同寬，重量更只有1.8公斤，專為戶型較小的香港家庭而設。究竟它能帶來「終極完美」的清潔體驗？記者親身一個月體驗，為大家實用評測。



顛覆性輕巧設計

Dyson PencilVac Fluffycones在設計上進行了重大突破，其全新的Hyperdymium高轉速摩打，直徑僅28mm，是Dyson有史以來最小、最輕巧、但同樣強勁的摩打。正是這款摩打，讓PencilVac得以實現僅38mm的纖細機身，輕巧的設計讓清潔變得輕鬆寫意。

機身十分輕巧，單手操作易如反掌。

在實測中發現，這款吸塵機的輕巧優勢確實非常顯著。1.8公斤的機身重量，讓單手操作毫無壓力，即使是清潔整間屋，也不會感到手腕疲累。它的手感極佳，用起來就像操作一支輕巧的棍子，可以輕鬆深入櫃底、梳化底部等傳統吸塵機難以觸及的狹窄空間。這種精準靈活的操控感，讓全屋清潔變得前所未有的簡單。而且可以單手舉高吸高位牆角，亦都非常易用。

只有1.8kg重，長時間使用都不覺得累

單手吸天花板牆角都沒有問題

Fluffycones吸頭告別毛髮纏結煩惱

除了輕巧機身，Dyson PencilVac Fluffycones的另一大亮點是其全新的Fluffycones四錐多向吸頭。這款吸頭專為解決毛髮纏結問題而設計，配備前後滾筒以相反方向旋轉，能將毛髮捲入集塵筒，而不是纏繞在滾筒上，從而實現零纏結的清潔效果。同時，它的尼龍刷毛經過特別設計，可以有效清除地板上的微細灰塵和碎屑。

全新設計的Fluffycones吸頭，操作非常順滑

家居清潔中，經常面對毛髮四處飄散的困擾，而Fluffycones吸頭的表現令人驚艷。在實測過程中，吸頭在地面上滾動時極其順滑，幾乎不費吹灰之力就能輕鬆吸走地上的毛髮與灰塵，清潔效率極高。吸頭前後還配有雙向LED照明燈，讓隱藏在暗處的灰塵也無所遁形。令地板清潔變得更高效、更徹底。

強勁吸力與電量續航

雖然機身小巧，但PencilVac Fluffycones的吸力卻不容小覷。其Hyperdymium摩打轉速高達140,000rpm，可產生55AW的強勁吸力。更採用了全新的流線型氣流分離技術，有效捕捉高達99.99%小至0.3微米的微粒，確保清潔徹底。

在實際使用中，這款吸塵機的吸力表現超出預期，無論是地上的毛髮、灰塵還是較大的碎屑，都能輕易吸除。雖然它的電量比過往型號稍少，但其4芯鋰離子電池在節能模式下可提供長達30分鐘的運行時間，足以應付一個千呎單位的大部分清潔需求。

一按便可以轉換不同吸塵模式，如開最強boost mode，可以連續吸大約12分鐘。

智能功能與便利設計

PencilVac可以透過MyDyson應用程式獲取電池資訊和濾網保養指引。應用程式會提供逐步指南，指導用戶如何保養吸塵機，確保其長期保持最佳效能。吸塵機本身也配備LCD螢幕，可顯示電量和剩餘運行時間。此外，Dyson PencilVac還配備了全新的灰塵壓縮技術，利用氣流將塵埃壓實，從而充分利用集塵筒容量。實測發現這是唯一美中不足的地方。雖然這款吸塵機的設計近乎完美，但集塵筒的容量偏小，吸完一整個千呎單位後，幾乎就需要立即清空，這對於追求極致便利的用戶而言，或許是個小小的遺憾。

集塵桶雖然稍細，但一次過吸一家近千呎房屋都沒有問題

與以往一樣，一推一拉便可以清理塵桶

物超有值的清潔神器

Dyson PencilVac Fluffycones無疑是一款令人驚艷的產品。它將極致輕巧與強勁吸力完美結合，創新的Fluffycones吸頭徹底解決了毛髮纏結的痛點，靈活的機身設計也讓清潔死角變得輕而易舉。雖然集塵筒容量稍小，但整體而言，其優秀的性能和便利的設計，讓它足以被譽為「接近終極完美」的家居清潔工具。

除了基本的Fluffycones外，還有二合一窄縫吸以及防纏結螺旋吸頭