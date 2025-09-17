網民大讚iOS 26通話篩選功能　擊退所有騷擾電話　優缺點話你知

iOS 26 在 iPhone 17 系列推出前，就已經率先在用家間引起熱烈討論，而當中最多人提到的，竟然是通話篩選功能，甚至有網民在 Threads 上大讚新功能，終於能阻擋詐騙電話﹑推銷電話的騷擾。



iOS 26 新增的通話篩選功能，可以篩選未知號碼的來電，打開後不在通訊錄中的電話打來，SIRI會要求對方講出姓名、來意、電話號碼等資訊，並即時轉化為文字顯示給用家看，再決定是否接聽。

通話篩選功能開啟方法，可以參考以下文章

Threads 網民分享，更新 iOS 26 後「終於唔使再俾啲sales煩」，貼文一出即獲得大量點讚和討論，甚至有網民指更新後可以直接退訂其他付費的阻擋電話App。不過，也有用家擔心，由於很多時都會收到一些有用，但不在通訊錄中的電話，如醫院﹑公司等，會不會反而錯過有用電話的接聽。

其實通話篩選最強大的功能，不是把騷擾電話阻擋，而是由SIRI幫你問出來電者的身份，簡化的篩選那個來電是有用的時間，只要對方講出身份後，你可以隨時接聽，而不會影響到有用來電打來。

但要知道其中也有缺點，就是只要接聽一次後，系統就會判定對方不是陌生人，即使之後沒有加入通訊錄，也不會再篩走其來電。另外，開啟通話篩選功能時，陌生來電打來不會有鈴聲顯示，也有機會令用家錯過即時接聽電話的時機。