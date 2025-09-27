慳電膽真較慳電？台電揭這款燈膽能省6成電　且壽命長效率高！

市面上燈膽百百種，你知道慳電膽跟LED燈膽哪個最慳電嗎？對此，台電比較2款燈膽公布解答。



慳電膽雖然有慳電2字，但LED燈膽能源效率高慳電膽6成以上，平均光源壽命也比電燈膽更久，因此，兩者價錢差不多的情況，不妨選擇LED燈膽。

【慳電膽真較慳電？這款燈膽能省6成】（AI生成；01製圖）

台電於Facebook粉絲專頁發文表示，慳電膽也就是「安定器內藏式螢光燈膽」，是螢光燈的一種，之所以被稱為慳電膽，是與傳統鎢絲燈膽相比更為慳電而聞名。

事實上，隨著近幾年照明技術快速提升，LED燈膽不含汞、鉛，相較慳電膽，能源效率高出6成以上，平均壽命也比慳電膽更久，且現在兩者價格差不多，所以在選擇燈具時建議優先考慮LED燈膽會更慳電。

台電也提醒，燈膽的慳電效果，可以從發光效率（lm/W）比較，發光效率越高越慳電，如果要將慳電膽換成LED燈膽，可以選擇近似的流明值以約1000流明21-23W的慳電膽，近似亮度的LED燈膽僅約8-9W，就可以用更少的電費，維持同樣的亮度。

