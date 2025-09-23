小米SU7大規模召回近12萬輛　稱L2輔助駕駛有風險　可OTA升級解決

據中國市場監管總局網站公告，日前，小米汽車科技有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。



決定自9月19日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計116887輛。

質量發展網顯示小米宣佈召回部分SU7標準版電動汽車（samr.gov.cn）

召回編號S2025M0149I：涉及XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR2車型，共計98462輛。

召回編號S2025M0150I：涉及BJ7000MBEVR2車型，共計18425輛。

本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。

小米汽車科技有限公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

9月19日小米汽車官方微博話已經開始車內OTA系統大升級（小米汽車@weibo.com）

根據小米汽車官微公告，9月19日小米汽車已經開啟OTA秋季大版本升級（澎湃OS 1.10.0），小米SU7已經開始推送。

新版本特性包括超級小愛升級、小米超級任務上車等。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】