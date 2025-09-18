Tesla高速攝位切線失敗撞巴士　車Cam片瘋傳　網民：搵咁貴嘅嚟撞

在馬路上駕駛要保持安全距離及禮讓。網上流傳一段「車Cam（行車記錄儀）」片，有的士正在馬路中線行駛，左線巴士停在路邊上落客，而跟隨其後的Tesla私家車想切線，但最後突扭回左線，最後撞向巴士尾部。不少網民留言「直路都撞」、「擺明想cut，最後無位又停唔切」、「真係攝出嚟，起碼賠兩架」、「搵部咁貴嘅嚟撞」。



左邊有一排巴士在巴士站停泊等候上落客。（車cam L（香港群組） 影片截圖）

紅色Tesla私家車想從的士左邊攝入切線。（車cam L（香港群組） 影片截圖）

有的士的「車Cam（行車記錄儀）」片拍到發生意外的一瞬。從影片可見，在青山公路葵涌段的公路上，左線有輛巴士正停在巴士站上落客，而後面有架紅色Tesla私家車，正高速想從的士的左邊切入中線，可是當私家車懷疑巴士與的士之間的空間不夠，快速扭軚想返回左線，已收掣不及直撞向巴士尾部。

Tesla收掣不及撞巴士 網民：搵部咁貴嘅嚟撞

影片引來不少網民留言，認為Tesla私家車「擺明想cut，最後無位又停唔切」、「真係攝出嚟，起碼賠兩架」、「傻仔，選擇撞巴士，都唔撞的士」、「搵部咁貴嘅嚟撞」。

紅色Tesla私家車突扭回左線，但已收掣不及直撞向巴士尾部。（車cam L（香港群組） 影片截圖）

「車cam」拍到紅色Tesla私家車高速從後駛上，想從的士左邊攝入切線。（車cam L（香港群組） 影片截圖）

紅色Tesla私家車最後撞上巴士。（車cam L（香港群組） 影片截圖）

網民擔心巴士的乘客安全

有人鬧爆私家車，「揸住T車，以為自己打緊機」、「教訓係要畀下佢嘅」，亦有人擔心巴士的乘客安全，「下 ，咁都撞？咁大架巴士，害死乘客」、「架巴士埋緊站㗎喎，人哋落緊車，咁樣隊埋去啊真係人都飛走，T車又係成日似住自己加速快呢，成日左攝右攝」。