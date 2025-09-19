小米曾跌2%　需召回11.6萬輛SU7標準版電動車

小米（1810）需召回11.6萬輛由去年2月至今年8月生產的SU7標準版電動車，今日（19日）低開2%，低見55.7元，最新報56.35元，跌0.9%。



根據市場監管總局網頁，日前小米汽車科技有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動車，共116,887輛。

小米 SU7 （Xiaomi ）

本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。

小米汽車科技有限公司將透過汽車遠端升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟體，以消除安全隱患。

召回編號S2025M0149I：涉及XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR2車型，共98,462輛。

召回編號S2025M0150I：涉及BJ7000MBEVR2車型，共18,425輛。