樺加沙打風│8號風球膠紙貼窗防風？美氣象機構指多餘　港專家咁講

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／樺加沙／颱風／打風／颱風／8號風球／防風／膠紙貼法】連續2星期打風！繼米娜後再有樺加沙！天文台表示，預料熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會以超強颱風強度在下星期中期靠近廣東沿岸，天文台預測，下星期二（9月23日)天氣逐漸轉壞，下星期三(9月24日）吹烈風至暴風，，海有巨浪及湧浪，由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年山竹相若，提醒市民做好防風防水浸準備。



究竟打風天應否在窗上貼膠紙？貼上膠紙又有何作用？《香港01》曾向理工大學前機械工程學系工程師盧覺強求證，他指在窗上貼膠紙，亦非完全無用。



打風時為玻璃貼上膠紙，是否真的可以抵擋強風？（資料圖片）

盧覺強拆解窗戶貼膠紙原因

盧覺強指出，市民在玻璃窗上以「交叉」或「格仔」形式貼上膠紙，旨在減少玻璃震盪，「傍住塊玻璃」。與此同時，窗戶貼上膠紙亦可在玻璃碎裂時，保持玻璃碎片呈大塊狀，「少啲機會碎晒跌落街」。

過去網民曾有不少經典花式貼膠紙方法，十分爆笑！▼▼▼

美氣象機構：窗戶貼膠紙浪費力氣、時間

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）在其網頁中謬誤一欄，解釋市民是否應在窗戶貼膠紙，直指「It is a waste of effort, time, and tape」（這是浪費力氣、時間及膠紙），認為此舉只會稍稍強化玻璃抵禦強風壓力，但當玻璃窗要碎裂時，也未能提供保護作用。該局又呼籲，若市民在窗上貼膠紙，更應花時間用防風閘遮蔽窗戶。

其實香港天文台曾在其網頁中，呼籲市民於八號烈風或暴風信號生效時，「當風的大玻璃窗應加貼膠紙，減少玻璃破裂時所引致的損傷」，但並無提及，膠紙可防止玻璃被強風吹裂。天文台亦提醒，市民應遠離當風門窗，並應提早決定，當窗隻被強風吹裂時，哪個房間可作棲身之用。

有台灣學生就研究，以哪款貼窗方法，保護效力最強。不過，他們最終發現，要視乎玻璃的厚度，因此貼膠紙與否，或如何貼，也未必完全適用於所有玻璃窗。

台灣有學生以此課題作研究，探討哪種貼膠紙方法較為有效。結果發現膠紙貼到玻璃中間或是邊框時，都會使玻璃有較強的抗壓力，而貼邊框的效果又比貼中間好。 (互聯網)