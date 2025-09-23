iPhone 17 Pro DXOMARK 評分公開｜iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 三支鏡頭均全部擁有4800萬像素畫質，知名相機評測機構DXOMARK日前公佈了相關蘋果新手機的相機測試結果。在全新v6測試標準下，這款旗艦手機以168分的總成績位列相機排行榜第三位，不敵華為Pura 80 Ultra 與 OPPO Find X8 Ultra兩部影像旗艦，唯拍片（影片錄製）項目中表現是業界最強，比人稱「演唱會拍片神器」的Galaxy S25U 以171分獨佔鰲頭。



排名位居第三 與頂級旗艦競爭激烈

根據DXOMARK最新排名，iPhone 17 Pro位列第三位，位列iPhone 17 Pro之前的兩款設備分別為華為Pura 80 Ultra與OPPO Find X8 Ultra。iPhone 17 Pro在相機項目獲168分、總榜排名第三，僅次於HUAWEI Pura 80 Ultra（175分）及OPPO Find X8 Ultra（169分）。這三款設備共同構成了當前智能手機影像能力的第一梯隊。

影片拍攝能力傲視群雄

iPhone 17 Pro最令人印象深刻的表現來自影片錄製項目。iPhone 17 Pro的影片得分為171分，拿下該項目最高分，第二名機型如iPhone 16 Pro Max、OPPO Find X8 Ultra、HUAWEI Pura 80 Ultra等，影片得分均為166分，而港人最愛的「演唱會拍片神器」的Samsung Galaxy S25U，影片得分僅150分，差距明顯。這一成績進一步印證了蘋果在影片拍攝技術上的領先地位。

攝影表現全面提升

在靜態攝影方面，iPhone 17 Pro同樣表現不俗。曝光控制精準，動態範圍表現進一步拓展，畫面層次更加豐富。人像拍攝方面，色彩還原真實生動，肤色呈現自然細膩，整體視覺效果令人印象深刻。

特別值得注意的是長焦性能的顯著提升。長焦性能實現顯著提升，自4倍變焦起成像質量尤為突出，清晰度與細節表現均達到新高度。這得益於新的48MP長焦鏡頭配置，讓iPhone 17 Pro在變焦拍攝上更具競爭力。

硬體升級帶來性能突破

iPhone 17 Pro採用了全新的相機硬體配置。三個相機模組現在都配備48MP感應器，這一配置為相機系統帶來更大的靈活性和更好的圖像品質。使用智慧裁剪和更改感應器擷取模式，相機現在提供一系列預設焦距，具有優化的圖像品質。

仍有改進空間

儘管表現出色，iPhone 17 Pro仍存在一些局限性。由於未配備可變光圈設計（傳聞要等iPhone 18 Pro），在多人合影等大場景拍攝時可能出現景深控制不足的情況。在室內及弱光環境下，畫面噪點相對明顯，影響觀感。此外，在非固定焦段的中間變焦倍率下，圖像紋理細節有所減弱，解析力略有下降。

總結

iPhone 17 Pro在DXOMARK相機測試中的表現證明了蘋果在手機攝影領域的實力。雖然總分排名第三，但在最重要的影片錄製項目中依然保持領先優勢。對於注重影片創作的用戶來說，iPhone 17 Pro無疑是當前市場上的最佳選擇之一。隨著智能手機相機技術的不斷發展，各大廠商之間的競爭也愈發激烈，這種良性競爭最終將為消費者帶來更優秀的產品體驗。