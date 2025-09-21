iPhone 17 Pro ／iPhone Air 換機必改5個 iOS 26設定｜新買回來的iPhone 已經預裝好最新的iOS 26，除了液態玻璃（Liquid Glass）半透明新介面超吃RAM，還有不少新設定相當耗電、浪費儲存空間！本文就教你5個小技巧，可以延長續航力節省儲存空間；最近升級了iOS 26 的舊iPhone 用家就更加要跟住做。



換iPhone 17｜八達通過新機教學：Android轉iPhone、教拎新款卡面

秘技1：截圖錄片棄用HDR格式｜節省更多儲存空間

相關設定位置：「設定」、「一般」、「截取螢幕」

原來iOS 26 在截圖／屏幕錄影方面，新增了可以自由在HDR（完整動態）／SDR（更節省空間）之間二選一，而系統預定為file容量較大的HDR模式。如果你平時上網都喜歡隔手cap大埋網店新貨圖片，就記得要手動轉SDR。

實試容量比較：

HDR 截圖2.3MB一張 10秒影片約34.7MB

SDR截圖 850KB一張 10秒影片約20.7MB



秘技2：減少透明度及動態效果｜減少無謂耗電

iOS 26 全新液態玻璃（Liquid Glass）半透明新介面雖然真得非常精美，不過同時也相當吃RAM、換句話說都是比較耗電。其實這些半透明效果、以及那些美美的半透明動畫效果，通通都可以手動選擇「減少動態效果」、減少透明度」及關閉「偏好交疊淡出過場效果」來換取更長電量。

相關設定位置1：「設定」、「輔助使用」、「動態效果」

相關設定位置2：「設定」、「輔助使用」、「顯示與文字大小」

「減少動態效果」

「減少透明度」

秘技3：適應性耗電｜高用量時自動調節效能增續航

在「設定」「電池」選項內，除了大家應該已很熟悉的「低耗電模式」，iOS 26再新增了電池新功能「適應性耗電」（Adaptive Power Mode），利用AI人工智慧分析iPhone用戶使用情況；一經啟用後系統就會自動（你亦可選擇「適應性耗電通知」）在有需要時自動調整硬件效能，藉此去延長電池壽命。但如果你需要手機保持最高效能，就不要開動。

相關設定位置：「設定」、「電池」、「電源模式」

適應性耗電

秘技4：最愛與朋友互sent小廢片｜關閉自動播放

現在我們上facebook、IG都是看短片多過睇圖，還會不斷將「小廢片」send給老友，所以你應該選用「關閉自動播放動態影像／影片預覽」，那麼手機就不會一見到片就自動播放了。

步相關設定位置：「設定」、「輔助使用」、「動態效果」

關閉自動播放

秘技5：關閉常亮螢幕｜螢幕真正變黑真慳電

其實這一個不是iOS 26才有的，採用OLED屏的 iPhone ，都可以開動「常亮螢幕 Always On Display」，方便隨時查看時間、通知，不需要喚醒螢幕。但其實這樣也會增加電池消耗，如果你不是常常要keep住看msg的人，可以選擇關閉。

相關設定位置：「設定」、「螢幕與亮度」、「常亮螢幕」

以下兩個並非與節能有關，而是其他iOS新增功能，同樣預設開動，可能會影響你的使用體驗，可以按需要關閉：

秘技6：收不到 SMS？｜可能是「電郵過濾」做多了

非常喜歡iOS 26 的AI來電過濾功能，而另一方面原來在「訊息」部份，都追加了全新的「管理過濾」選項；如AI判斷為垃圾SMS，就有機會將短訊掉到「垃圾訊息」folder，你可以在「訊息」右上角自行開閉「過濾垃圾訊息」選項。

相關設定位置：「訊息」、點右上角「管理過濾」

秘技7：Apple Music 關閉自動混音｜以免聽到噪底

Apple Music追加了一種名為「歌曲過渡」的功能，可以令到歌曲無間「歌駁歌」，但其實會聽到人「噪底」，尤其是當中的「自動混音」根本影響聽歌心情。你可以在「設定」中的「音樂」部份，在「歌曲過渡」將之全部關閉！

相關設定位置：「設定」、「App」、「音樂」