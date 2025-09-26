Xiaomi小米15T Pro實測＋售價公布｜全新的Xiaomi 15T Pro正式公布，而我們提早取得這部年度焦點手機進行深度實測。它擁有與Leica聯合研發的影像系統、市場頂尖的處理器，以及一系列嶄新的AI功能。然而，最引人注目的，莫過於其不足五千港元的定價，卻配備了以往只在近萬元級別手機上才能找到的潛望式長焦鏡頭。這不禁讓人好奇，Xiaomi 15T Pro是否真的能在影像與性能兩大範疇上，挑戰傳統旗艦手機的市場地位？經過一星期的實試下，為大家評測新機值不值得入手！



設計與手感務實呈現

第一眼將Xiaomi 15T Pro握在手中，最直接的感受是其紮實的做工與沉穩質感。雖然T系列的定位並非極致奢華，但15T Pro在設計上明顯向市面上大部份旗艦看齊。高強度鋁合金邊框經過精細打磨，邊角處略帶圓潤過渡，就算機身的210g的重量在握持時不會產生過於尖銳的割手感。沒有過多花巧的元素，對於追求實用性的用家而言，這無疑是一個加分項。

5千有找的Xiaomi小米15T Pro，金屬手感不錯。

機身正面是一片6.83吋的AMOLED螢幕，它擁有先進的LIPO技術，螢幕四邊的邊框只有1.5mm的窄框，帶來了極高的屏佔比。這塊1.5K解像度（2772 x 1280）的螢幕，色彩顯示準確鮮豔，而高達3,200nits的峰值亮度，即使在戶外強光環境下，內容依然清晰可見。加上144Hz的刷新率確保了日常滑動、apps切換之間的流暢無阻，觸控反應靈敏。而且手機支援IP68級別的防塵防水，配合螢幕表面的Corning Gorilla Glass 7i，基本上已足夠耐用保障。

Leica遠攝技術的親民化

今代15T Pro的相機系統無疑是升級的最大亮點。過去，用家若想體驗的長焦拍攝，往往需要付出高昂的代價。小米今次將一枚5000萬像素的Leica 115mm Pro長焦鏡頭下放到這個價位段，提供5倍光學變焦，並能透過感光元件裁切達至10倍光學等效變焦（等效焦距230mm），這在同價位市場中是難以看見的配置。

三鏡長焦系統，加上Leica加持下，以5千元中價位手機而言非常罕見。

在實際拍攝中，這顆長焦鏡頭的表現令人印象深刻。在日間光線充足的環境下，不論是5倍還是10倍焦段，成像都保持了相當高的清晰度和細節還原能力。拍攝遠處建築物的紋理、樹葉的脈絡，都能清晰呈現。色彩方面，得益於Leica的調校，照片的色彩過渡自然，不會出現過度飽和的問題。更重要的是，這顆長焦鏡頭與主鏡頭的白平衡與色彩取向保持了高度一致，在切換焦段時不會有明顯的突兀感。

Xiaomi小米15T Pro試相

手機內置的「Leica經典」與「Leica生動」兩種色彩模式，為攝迷提供了豐富的創作空間。前者模擬了Leica相機經典的德系底片質感，色彩沉實，暗部細節豐富，帶有一種獨特的氛圍感，非常適合拍攝充滿故事性的人文或風景照片。而「大師人像」模式，在景深處理上更為細膩，背景虛化效果自然，人物主體突出，膚色還原真實，輕鬆便能拍出具有專業質感的人像作品。

至於5000萬像素的主鏡頭，採用了f/1.62的超大光圈及Light Fusion 900感光元件，進光量充足，無論日夜都能提供穩定的成像品質。在夜間或室內等低光環境下，畫面純淨度高，不會有太多噪點，同時保留了現場的光影氛圍。配合1200萬像素的超廣角鏡頭，15T Pro構成了一個由15mm至230mm的拍攝焦段，足以應對從宏大風光到遠景特寫的絕大部分日常拍攝場景。

性能跑分超越預期

Xiaomi 15T Pro於採用3nm製程的聯發科天璣9400+晶片。進行的Antutu性能測試中，它取得了超過250萬分的驚人成績，這個分數不僅在同價位手機中一騎絕塵，甚至超越了市面上絕大部分售價更高的旗艦機型。

利用Antutu跑分下，成續相當令人滿意。

跑分數字直接反映在流暢的日常使用體驗中，它搭載全新的Xiaomi HyperOS系統，系統動畫、應用程式啟動及多任務切換都如絲般順滑，幾乎感受不到任何延遲。在應對大型遊戲時，其Immortalis-G925 GPU亦表現出色，長時間遊玩高畫質遊戲依然能維持穩定的幀率。為了抑制高性能運作帶來的熱量，手機內置了Xiaomi 3D IceLoop散熱系統，在我們長時間的遊戲和錄影測試中，機身僅有溫熱感，並未出現因過熱而導致性能下降的情況。

玩《崩壞 星穹鐵路》等3A級遊戲時，可輕鬆調校高畫質、60fps來遊戲。

續航力方面，Xiaomi 15T Pro內置了5500mAh的大容量電池，以中度至重度的使用強度，維持一整天的續航綽綽有餘。即使電量告急，90W的有線HyperCharge快充亦能迅速為手機「回血」，實測中從低電量到完全充滿的速度也確實非常快。此外，它還支援50W無線HyperCharge，為用家提供了更靈活的充電選擇。

實用AI與獨有通訊功能

Xiaomi 15T Pro亦整合了多項實用的AI功能。在相簿中，AI創意助理能輕鬆實現智慧圈選、移除路人或雜物的功能，讓廢片變寶。此外，系統級的AI亦體現在更智能的日程管理、會議記錄摘要等方面，這些功能雖然並非驚天動地，卻能在日常細節中實實在在地提升用戶效率。

一個值得關注的獨有功能是全球首發的「小米星辰無網通」，兩部15T Pro在沒有任何行動網路或Wi-Fi訊號的環境下，於最遠1.9公里的範圍內進行直接語音通話。對於喜歡遠足、登山等戶外活動的用家來說，這項功能在緊急情況下可能成為一個重要的安全保障。

內置大電池，續航力十分厲害。

經過實測，Xiaomi 15T Pro的確不單止成功地繼承了T系列的優良傳統，並在影像層面取得了突破。加上它擁有極具競爭力的價格，而擁有完整且強大的Leica遠攝系統，讓一般人都可以觸及以往遙不可及的攝影體驗。同時，其頂尖的處理器性能、出色的螢幕質素以及穩健的續航表現，共同構成了一部沒有明顯短板的「水桶機」。對於預算有限，但又渴望擁有旗艦級攝影和流暢性能的消費者而言，Xiaomi 15T Pro提供了一個近乎完美的解決方案。

Xiaomi 15T Pro售價：12GB+1TB（$4,999）、12GB+512GB（$4,599）

Xiaomi 15T 售價：12GB+256B（$3,299）、12GB+512GB（$3,499）

