Xiaomi 小米15T Pro 拍攝力實測｜Xiaomi 15T Pro 的機身比旗艦機 Xiaomi 15T Ultra 更纖薄，卻配備了以往只在近萬元級別手機上才能找到的x5倍潛望式長焦鏡頭，且定價僅5千港元，那究竟它的拍攝能力實際上是高是低？記者帶同15T Pro去大阪京都玩了一星期，馬上送上試玩報告。



手感更輕｜拍得更多

記者自小米14 Ultra 先開始使用小米的手機當作旅行相機，之後升級了15 Ultra，這兩部以拍攝力為賣點的旗艦機自然是出色，不過加上拍攝配件後，整體重量加上突起的鏡頭組，隨身隨行是沒一般手機方便。今次改用 Xiaomi 15T Pro ，從手袋中拿出來是更方便，輕身又薄身，令你想隨時拿出手機多拍幾張。尤其是續航力亦比15 Ultra更好，內置了5500mAh的大容量電池，維持一整天的續航綽綽有餘。

Xiaomi 小米15T Pro 拍攝力實測｜大阪試玩低光拍攝／x5倍zoom鏡

內置大電池，續航力十分厲害。

5千萬像x5長焦｜細節清晰

小米15T Pro 最大賣點是一枚5000萬像素的Leica 115mm Pro x5倍光學長焦鏡頭（並能透過感光元件裁切達至10倍光學等效變焦）。實際拍攝，這顆長焦鏡表現出色，在光線充足的環境下，保持了高清晰度和細節。

長焦暗攝也夠實淨｜拍演唱會也用好

個人認為它在暗黑環境使用x5倍Zoom鏡時，成像比15 Ultra 更sharp (因為 15 Ultra 系統在遠攝時，使用了較慢的快門／較低的ISO)，只要手夠定，就很少會出現「鬼影」，拍演唱出時的成像，歌手的舞步都很實掙。另外，因為離台頗遠，使用無損畫質的x10 Digital Zoom拍攝，效果也相當好。不過，如果使用x5倍Zoom鏡拍4K/8K影片，在擺動鏡頭時預覽會有一點點lag、不太流暢，雖然拍出來的相片實際並無問題，但用起來手還是有一點點扣分。

微距拍攝很美、但有點難用

另外，15T Pro 是使用x5鏡頭拍攝微距相片（即是開「花花」），個人認為此做法有好有壞，記者用它去玩具店拍高達模型、吃飯時「相機食先」，好的是自動對焦比15 Ultra 反應更快更準，成像也很紮實，不過用x5鏡頭做marco，所以Close-Up得有點太過近，且最短對焦距離也不及15 Ultra 近，沒有15U 的 x3拍微距那麼實用。

5000萬像素主鏡頭｜低光拍攝出色

5000萬像素主鏡頭採用f/1.62的超大光圈及Light Fusion 900感光元件，在夜間或室內低光環境拍攝，也很少噪點，HDR控制不俗，同時捕捉到現場的光影氛圍。

x1主鏡頭拍攝的夜景

x1主鏡頭拍攝的夜景

廣角鏡HDR控制不俗

15T Pro 廣角鏡與15 Ultra一樣是15mm（X0.6），構圖很容易，系統對光暗對比及HDR的自動控制不錯，就算在日落時間影天空+高樓大廈，建築物的細節也清楚看清且雜訊不算太多，也沒有過度以AI後製令相片「油畫化」，不過角落位變型就比較嚴重，且只得1200萬像素，比起主鏡頭是有明顯的高低之分。

x0.6廣角鏡頭拍攝的夜景

人像模式膚色自然

最常用於人像模式的是x2鏡頭，大光圈淺景深效果自然。在內置的「Leica經典」與「Leica生動」色彩模式中，建議使用「大師人像」模式，人物主體突出，膚色還原真實，最重要是減少 15 Ultra 那份「奶味」。為何如此說呢？很多女生都向我抱怨過，用15 Ultra拍她們時膚色較黃，且高反差光暗效果太重手，如今15T Pro 效果更白、少一點刻意製造的高反差光暗位，應該更乎合女生的審美觀。

80分｜高性價比．相片完全收貨

整體而言記者覺得 Xiaomi 小米15T Pro 對得住5千（找1蚊）定價，機身放棄厚重的鏡頭組，的確更方便使用，且拍攝效果仍相當不俗，加上電量十足，是旅攝的好幫手。不過礙於機價，使用了效能較低的聯發科天璣9400+晶片，記者在火車上以8K拍攝窗外景色時，雖然拍出來的影片成像沒問題，但拍攝過程中的「果凍效應」相當嚴重，窗外的建議物都有傾斜扭曲。不過以價論貨，我仍會打80分、完全收貨。

三鏡長焦系統，加上Leica加持下，以5千元中價位手機而言非常罕見。

Xiaomi小米15T Pro實測｜五千有找Leica遠攝、旗艦級高性價比之選

Xiaomi 15T Pro售價：12GB+1TB（$4,999）、12GB+512GB（$4,599）

Xiaomi 15T 售價：12GB+256B（$3,299）、12GB+512GB（$3,499）

