小米17系列於今晚（25日）舉行中國國內的新機發表會，小米集團董事長雷軍不單直接跳過16，將新系列定為小米17、向iPhone 17 正式「宣戰」，更形容新系列的陣容擁有「驚豔蛻變」，3部新機包括：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max（小米17 Ultra 有傳12月才現身）已開放預售，並在9月27日上午10時正式開售（香港推出日未定），即睇有何吸引之處。



（全文圖片來源：小米秋季產品發佈會直播影片截圖／小米官方圖片）

小米17｜加量不加價衝擊市場

小米17系列已開啟預售，9月27日上午10時正式開售；標準版 小米17 價格人民幣4,499元起（約HK $5,270），小米17 Pro 起售價人民幣4,999元（約HK$5,857），而小米17 Pro Max 售價則由人民幣5,999元（12GB+512GB）（約HK $7,028）起。延續小米一貫「加量不加價」理念，規格全面升級，更在社交平台的文宣上諷刺iPhone 17 Pro 1T版超貴，小米17系列的大容量版本抵玩得多。

左起：小米17、小米17 Pro Max、小米 17 Pro 全系列外型參數曝光

妙享背屏｜主相機旁有小型屏幕

小米17 全系列放棄曲邊屏，重新使用1.18mm超窄黑邊的「直屏」（即屏幕邊位起角、沒有曲面），機身本身則採用全新超橢圓R角設計，配置6.3吋螢幕，薄至0.8公分，輕至191公克；整機支持IP68防塵防水，在輕薄與耐用性之間取得了完美平衡。小米17 Pro與小米17 Pro Max 在機背的主相機旁還加入迷你子屏「妙享背屏」，無論是收發mail、看訊息、充當自拍鏡都可以。

拍照拍片｜採用光影獵人 950L 主攝＋三星JN5長焦

在其他方面，小米17 Pro 配備 6.3 英寸 OLED 屏幕，屏幕解析度為 1,656 × 1,220 像素，峰值亮度為 3,500 尼特，並配備 2.66 英寸副屏。影像系統則採用光影獵人 950L 主攝＋三星 JN5 長焦＋OV50M 超廣角的多攝徕卡系統。

性能突破｜全球首批手機搭配驍龍8至尊版晶片

小米17手機為全球首批使用高通SnapDragon第五代驍龍Gen 8 處理器的智能手機，自稱為「全球最快的移動 SoC」。GeekBench 測試證實單核成績達到 3,826 分，多核成績更高達 12,300 分，分別比上代產品提升約：單核性能升18.5%，多核性能升約 17%。

17 Pro Max 採用｜超級像素OLED

三機之中的頂級款 小米 17 Pro Max 重 219g（小米 17 重191g、17 Pro 重 192g），全體使用 M10 OLED屏幕，當中的紅色發光材料，發光效率提升了 11.4% ；小米 17 和 17 Pro解析度達到是 2,656x1,220 dpi，而 17 Pro Max 更使用了「超級像素OLED」（Real RGB 排列） 雖然字面上僅得 2,608x1,200 dpi，但因為具備完整 RGB 子像素排列，且所有子像素均能個別自發光，因此僅以 6.9 吋 420 PPI 的螢幕，達到媲美 2K 的質素，但電量功耗上卻比市面的 1.5K 屏幕更低。

續航革命｜7000mAh電池容量史上最強升級

續航表現是小米17系列最令人矚目的升級重點。 小米17 搭載 7000mAh 全新的「小米金沙江電池」，該技術採用了創新的L形封裝異形疊片設計，在有限的空間內最大化提升能量密度，同時其負極材料擁有16%的超高含矽量；足夠連續刷12.2小時短影片，比iPhone 17+5000mAh磁吸充電的續航還要長。至於小米17 Pro Max則配備高達7500mAh的電池， 而 Xiaomi 17 Pro則配備了6300mAh電池，雖然容量稍小，但同樣刷新了同尺寸直屏旗艦的歷史紀錄。

充電技術｜100W澎湃快充全面普及

在充電方面，Pro系列支援100W小米澎湃有線秒充與50W小米澎湃無線秒充。值得注意的是，Xiaomi 17系列全系均宣布全面兼容100W PPS通用充電協議。這項貼心設計意味著無論用戶是使用原廠小米充電器，還是市面上大多數支援PPS的第三方充電器，都能觸發滿血狀態的快充效果。