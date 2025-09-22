小米17系列將於9月25日正式發布，並已公開系列中17／17 Pro／17 Pro Max 的外觀！網上更已流出全系列包括12月才發表的小米 17 Ultra 硬件參數！現在就來分析小米17系列的升級重點，以及共4款機型：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max、小米17 Ultra 4款新機的定位，那部適合你。



左起：小米17、小米17 Pro Max、小米 17 Pro 全系列外型參數曝光

小米17系列3大硬件升級：背屏設計回歸

小米17將再度引入背屏設計，其實早在小米11 Ultra時期曾有嘗試，但因功能單一、耗電量大且反應遲緩，被部分用戶批評為「雞肋」。這次Pro Max的「妙享背屏」是否能解決過往問題，值得關注。值得注意的是，有消息指Pro Max背屏版本可能不會推出國際版，這意味着海外用戶可能無法體驗到這項獨特功能。

小米17系列參數曝光｜首載驍龍8E Gen5．Pro Max背屏版疑只得國行

小米17系列3大硬件升級：CPU

小米17系列將搭載Snapdragon 8 Elite Gen5處理器，其超大核主頻高達4.61GHz。該處理器基於台積電第三代3nm製程工藝（N3P）打造，CPU部分採用「2+6」全大核架構。從測試的數據看，這款新機單核得分3096，多核得分9382，表現亮眼。這樣的跑分成績在Android陣營中屬於頂尖水平，足以與蘋果A19 Pro處理器一較高下。

小米17系列將搭載Snapdragon 8 Elite Gen5處理器

小米17系列3大硬件升級：相機

全系列均採用與徠卡合作的影像系統，主鏡頭從標準版的50MP OV50X到Ultra版的200MP磁吸模組，滿足不同用戶的攝影需求。所有型號都配備50MP超廣角鏡頭，Pro級以上型號更提供潛望長焦功能。不過對於一般用家來說，可以借助背屏+主鏡頭自拍，可能才是最吸引的「升級」。

借助背屏+主鏡頭自拍，可能才是小米17系列相機最吸引的「升級」。

四款機型定位分析

小米17 標準版 - 性價比之選

小米17標準版定價4499元人民幣，搭載6.36吋1.5K直屏配華星光電M10面板，採用驍龍8Elite Gen5處理器搭配12GB+256GB存儲配置。基本版不會加價，維持與小米15相同的4,499人民幣起售價。配備7000mAh大電池支援100W有線+50W無線充電。

適合用戶：預算有限但想要頂級處理器性能的用戶，學生族群或追求性價比的消費者。

小米17 標準版 - 性價比之選

小米17 Pro - 小尺寸影像旗艦

小米17 Pro定價4999元，同樣採用6.36吋屏幕但升級至2K解析度並支援2K Real-RGB顯示。相機系統搭載50MP OV50H主鏡頭配備潛望長焦，電池容量略減至6300mAh。

適合用戶：喜歡小屏幕單手操作，但又要求高畫質顯示和專業攝影功能的用戶，商務人士或女性用戶。

小米17 Pro - 小尺寸影像旗艦

小米17 Pro Max - 創新背屏旗艦

定價5499元的Pro Max採用更大的6.85吋2K直屏，搭載50MP LYT-900主鏡頭，電池容量提升至7500mAh。小米17 Pro及Pro Max將放棄沿用三代的左上角矩形相機模組，改為一塊覆蓋整個後攝區域的副屏，以取代傳統金屬或玻璃蓋板。這款「妙享背屏」設計讓用戶可在背面查看時間等資訊。

適合用戶：追求創新科技和大屏體驗的用戶，喜歡嘗試新功能的科技愛好者。

圖右為小米17 Pro Max、圖左為小米17 Pro

小米17 Ultra - 頂級專業選擇

Ultra版本定價6499元，配備16GB+256GB頂級配置，6.85吋2K屏幕支援華星光電M10 2K Real-RGB技術。最大亮點是200MP磁吸鏡頭模組，提供專業級攝影體驗。電池為7000mAh並支援100W有線+80W無線充電，12月上市時間較其他型號略晚。

適合用戶：專業攝影師、內容創作者或對拍照有極高要求的用戶，不在乎價格追求頂級體驗。