小米17 Pro Max擁妙享背屏黑科技！續航影像升級 能挑戰iPhone？
撰文：快科技
出版：更新：
小米17系列發佈會已經定於9月25日晚19點舉辦。22日，小米手機官微公佈了小米17、小米17 Pro以及小米17 Pro Max三款手機的官圖，首次展示了新機的設計細節。
其中，小米17 Pro與小米17 Pro Max首發妙享背屏，帶來了全新的交互體驗。同時，採用全新超橢圓R角設計，全系直屏，邊框窄至1.18mm。還有全新的配色森野綠與冷煙紫。
小米17則號稱小米「最美標準版旗艦」，質感大升級，採用6.3英寸超橢圓R角直屏，1.18mm超窄邊框。
採用19.6:9黃金屏幕比例，整機輕至191g。機身同色玻璃鏡組通透觀感，四微曲包裹式中框，微弧過渡握感絲滑。
據此前@數碼閒聊站爆料，小米17加量不加價，有同檔最強的續航和100W快充，電池大幅領先競品。
小米17 Pro系列主打科技影像，落地下一代屏幕技術，主攝和長焦有新技術的徠卡影像系統，全新背屏設計等，真機精緻感強於iPhone17 Pro。
此外，全系標配驍龍8E5，全系256GB起步。
售價方面，標準版站穩4.5K（人民幣，下同）。Pro和上一代一樣，會繼續深耕5K+市場。
全新的Pro Max大屏旗艦瞄準6K+，晚一些的小米17 Ultra定位進一步上探至7K檔。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】