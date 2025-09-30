HUAWEI WATCH Ultimate 2華為旗艦健康智能錶登場｜售價+優惠詳情｜早前Huawei華為新品發布會上，當眾人目光仍聚焦在 WATCH GT 6 系列的全面升級時，以一款壓軸登場旗艦之作——HUAWEI WATCH Ultimate 2，掀起了高潮。並非單純的升級版，而是一款集頂尖物料、極限運動科技與獨立智慧體驗於一身的旗艦。



液態金屬與藍寶石堅實

HUAWEI WATCH Ultimate 2 的獨特之處，其錶殼採用了液態金屬材質鍛造。這種常用於航天及精密醫療器械的物料，擁有比傳統鈦金屬及不銹鋼更高的強度與硬度，同時保持著相對輕巧的重量，令腕錶擁有極高的抗衝擊與耐腐蝕能力。錶面由一整塊藍寶石玻璃所覆蓋，其莫氏硬度僅次於鑽石，能從容應對野外環境中岩石、沙礫的刮擦，確保錶盤在任何極端條件下皆清晰如初。

HUAWEI WATCH Ultimate 2

征服深海與山嶺探索極限

如果說頂級材質是其堅實的軀殼，那麼強悍的戶外功能便是其不羈的靈魂。HUAWEI WATCH Ultimate 2 將探索的邊界從陸地延伸至深海，具備驚人的 150 米專業潛水性能，並支援多種潛水模式，能精準記錄深度、時間、氣體消耗等關鍵數據。更具革命性的是，它引入了創新的聲納水下通訊技術，為水下探索增添了前所未有的溝通與安全保障。

而在陸地上，它同樣是值得信賴的探險嚮導。腕錶內置的專業「探險模式」，專為長時間的戶外徒步與登山而設，能以極低功耗運行，並透過增強型的雙頻五星系 GPS 系統進行精準定位與軌跡標記，確保探險者在無人區域亦能清晰掌握自己的位置與路線，從容應對未知挑戰。

HUAWEI Watch Ultimate 2具備150米專業潛水性能，並支援多種潛水模式

eSIM 通訊與X-Tap精準健康管理

HUAWEI WATCH Ultimate 2 內置了 eSIM 功能，使其能完全脫離手機獨立運作。用家無需攜帶手機，即可直接使用腕錶接打電話、收發訊息及播放在線音樂，無論是在攀登高峰，還是在海外暢遊，都能保持與外界的聯繫。同時，它亦集成了華為最新的 HUAWEI TruSense 生命體徵監測技術，其多重感應器與 X-Tap 技術相輔相成，能更精準地採集動態數據，提供心率、血氧、睡眠及壓力等全方位健康監測，確保在挑戰極限的同時，亦能時刻掌握自己的身體狀況。

新加入X-Tap精準健康管理

HUAWEI WATCH Ultimate 2 不僅是一款智能手錶，更是一件為征服而生的專業工具。它完美融合了奢華腕錶的精湛工藝、專業潛水電腦的強悍性能，以及旗艦智能手錶的便捷體驗，清晰地指向了市場上最頂尖的消費族群，為那些永不滿足、勇於探索的用戶，提供了一個極致的選擇。

HUAWEI WATCH Ultimate 2，「蒼穹黑」版本建議零售價為$6,999，而配備雙色錶帶及鈦金屬錶帶的「蔚海藍」版本則為$7,999。其預購優惠最為矚目，贈品竟包括一部價值 $1,599 的 HUAWEI MatePad 11.5 平板電腦，連同 HUAWEI Care+ 延長保養及智能體脂磅等，禮品總值極具吸引力。

藍色錶身亦十分有型

HUAWEI WATCH Ultimate 2售價