東張踢爆！假網上蛋糕店扮退款兼賠償　實質引導入詐騙網站呃錢

網上騙案手法層出不窮，近日東張西望爆料，又聲稱出售造型蛋糕的網店，買家俾錢後不只不會得到蛋糕，騙徒更會用各種方法誘導買家進入詐騙網站，從而騙取其信用卡資料或金錢。



由觀眾向東張西望爆料親身經歷，在Facebook的廣告中找到一間在香港經營的網上蛋糕店，聲稱出售各式各樣卡通造型的蛋糕，甚至可以進行訂製造型。觀眾初時信以為真，主動聯絡騙徒以及商討蛋糕的訂製細節，騙徒要求落$800訂金。

其後本應交貨的日子前，騙徒再次聯絡聲稱，蛋糕師傅因時回家，本來訂製的蛋糕沒法如期趕貨，因此向觀眾退款，甚至會加多$100作為賠償。在這個部份就開始出現奇怪地方本應退款可以直接透過FPS、銀行轉賬、PayMe等方法快速完成，但騙徒卻傳送一條網站連結，聲稱這是Facebook官方退款平台，可是這其實正正是騙徒用來盜取個人資料的釣魚網站。

幸好觀眾在輸入資料時出現問題，以及其妹妹點擊連結時，系統出現警告提示，才沒有進一步問題發生。當察覺有機會是詐騙事件時，再次聯絡騙徒已經沒有得到任何回覆，當然本來支付的$800訂金不翼而飛。在網上平台購物時，緊記要小心網站以及連結的可信性，不要在可疑網站輸入個人資料包括身份證號碼、信用卡資料、登入密碼等，以免墮入釣魚網站陷阱。