小米戶外多功能燈　110米遠射及33小時長續航　親民價愛露營必備

小米前不久眾籌的米家戶外多功能燈9月30日正式上市開售了，定價129元（人民幣），相比之前眾籌價89元略貴一些。



這款多功能燈集多種照明模式、長續航、應急功能於一身，可以滿足多種場景下的用戶需求，尤其適合露營、戶外徒步和騎行使用。

具備600流明強光照明，最遠可實現110米遠距離照射，擁有聚光、泛光、聚泛光三種模式，且每種模式下都有3擋亮度可調。

內置鋰離子電池，高擋位續航約3-4.5小時，低擋位續航可達10-33小時，Type-C接口充電。

具備SOS求救和紅光警示功能，遇到突發狀況時，可通過白光爆閃發射求救信號，同時紅光能構建警示區域，引起他人注意。

支持90°大角度調節，機身採用卡扣快拆結構設計，無需藉助拆裝工具，就能輕鬆切換使用場景。

通過搭配不同配件，可作為頭燈、自行車燈、帽夾燈、露營燈使用。

機身達到IP66級防塵防水標準，在風雨天氣等惡劣戶外環境下也能正常使用。

支持電量及充電顯示功能，方便用戶隨時掌握電量狀態。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】