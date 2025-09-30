iPhone 17e仍停留入門級？單鏡頭與60Hz螢幕刷新　唯一大升級在這

據科技資訊顯示，知名行業分析師馬克•古爾曼（Mark Gurman）在其最新發佈的Power On通訊中指出，蘋果即將推出的iPhone 17e在整體配置上相較於同期的iPhone 17標準版將呈現較為明顯的差距，部分升級幅度相對保守。



報道提到，iPhone 17e將採用「動態島」式挖孔屏設計，取代前代iPhone 16e所使用的劉海屏，外觀更趨現代化，但其屏幕刷新率仍將維持在60Hz，未支持更高刷新率技術。

在影像系統方面，iPhone 17e將繼續沿用與iPhone 16e相同的4800萬像素單攝像頭配置，未引入多攝組合或顯著的影像功能升級。

性能方面，該機型預計將搭載A19晶片，使其核心處理能力與iPhone 17標準版保持一致，延續蘋果將旗艦級晶片下放至中端機型的一貫策略。

儘管擁有旗艦級處理器，但由於屏幕和攝像等方面的硬件限制，iPhone 17e的整體競爭力可能較為有限。業內分析認為，這一配置並非偶然，而是蘋果有意為之的產品策略。通過擴大iPhone 17e與標準版之間的配置差異，同時與仍在銷售的iPhone 16標準版形成性能差異，有助於在產品線中建立更清晰的層級結構。

此舉或將引導消費者根據自身預算和需求更明確地選擇適合的機型。iPhone 17e預計將被定位為品牌旗下最基礎的入門款智能設備，主要面向對價格敏感但希望獲得較強處理器性能的用戶群體。

目前，iPhone 17e仍處於早期開發階段，最終的規格參數及上市時間尚未敲定，有待後續官方披露更多訊息。

