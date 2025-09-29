小米新尿袋一晚售罄　5000mAh+15W磁吸充電　完美適配iPhone 17

日前，小米發佈磁吸充電寶（尿袋）新品——小米金沙江充電寶 磁吸超薄 5000 15W，售價299元（人民幣）。



小米官網顯示，這款磁吸充電寶已為缺貨狀態，下一次開售時間在10月7日10:00。截稿前，已有超6萬人預約想購買該充電寶。

據了解，蘋果在iPhone 17系列發佈會上發佈了一款Magsafe磁吸充電寶，但僅適配iPhone Air。

因此，小米CEO雷軍在Xiaomi 17系列發佈會上表示，iPhone不做的我們來做，蘋果用戶有需求，可以在我那裏許願。

雷軍強調，該充電寶不僅能用於Xiaomi 17系列，還可完美兼容蘋果iPhone 17全系，並向下兼容iPhone 14至iPhone 16系列機型。

據悉，該產品擁有5000mAh大電量，首次採用小米金沙江硅碳負極高能量密度電池，帶來16%含硅量。

充電寶採用高強度鋁外殼，搭配高精噴砂和高光鑽切工藝處理的表面以及G3曲線圓角設計，厚度僅6mm。

支持15W磁吸無線充電、22.5W有線充電，通過3C認證，可上飛機。

