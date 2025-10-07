西川貴教香港專屬制作演唱會2026｜公售搶票攻略｜連結+座位表

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會2026｜公售搶票攻略！附座位表+連結｜日本巨星西川貴教（T.M.Revolution）將於2026年香港亞洲國際博覽館隆重舉行《西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會》！這場演唱會將是西川貴教首次以「西川貴教 vs T.M.Revolution」的全新概念呈現，融合他作為T.M.Revolution的經典熱血風格與本名下的多元音樂探索！各位fans們又要去搶票了！官方決定10月16日正式公售。想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。



西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會2026｜10.16 公開發售購票

發售時間：2025年10月16日早上11時起

購票連結：連結1

自1996年以T.M.Revolution名義出道，推出過相當數目的專輯及單曲，多次登上NHK紅白歌合戰，以高亢嗓音、華麗視覺系造型及動感音樂席捲日本樂壇。他締造了《HOT LIMIT》、《WHITE BREATH》、《INVOKE》等無數經典名曲，並為《機動戰士鋼彈SEED》、《浪客劍心》、《Fate/EXTRA Last Encore》、《學園BASARA》、《刀劍亂舞》、《革命機Valvrave》等動漫獻唱主題曲，同時為動漫及電玩作品配音，贏得全球粉絲的熱愛，被譽為「動漫歌曲教主」。作為滋賀縣觀光大使及「閃電搖滾祭」創辦人，西川貴教展現無限可能，其音樂與舞台魅力跨越世代，影響全球樂迷。

近年，他以本名「西川貴教」探索更廣闊的音樂領域，發行專輯《SINGularity》，並參與聲優、主持、電影等多棲發展，展現全能藝人魅力。此次香港專屬場次《西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會》，將是他雙重音樂身份的首次對決演出，令人萬分期待！

香港站演唱會首次以「西川貴教 vs T.M.Revolution」為主題，首次將他雙重音樂身份的精髓融合，帶來T.M.Revolution的熱血搖滾與西川貴教的深情創新。從經典金曲到最新作品，樂迷將體驗一場震撼視聽音樂旅程，感受西川貴教的進化與傳奇！

西川貴教對香港情有獨鍾，曾多次來港旅遊並於2025年參加《CHILL CLUB 推介榜年度推介24/25》，以驚艷表現震懾全場。西川貴教曾經表示：「在海外，因為跟大家見面的機會很難得，所以希望籌辦一個演出，讓大家能夠一次過看到我兩個身份的作品。希望下次可以唱一些香港觀眾想我唱嘅歌，就算是香港的歌曲，我都想試試看！」是次香港專屬演唱會，他承諾為香港樂迷量身打造限定驚喜，包括重新編曲的經典歌曲、獨特的舞台設計，首次以西川貴教 vs TM Revolution形式作演出，演唱會中不但加入中場休息，更可能融入廣東話元素環節，務求讓每位觀眾感受到心與心的共鳴。

於2026年1月10日「西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會」於亞洲博覽館8號展館舉行，各位fans又要努力搶票了！

票價分為 $1480／$1180／$880／$580

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會」座位表及門券價錢為票價分為$1480／$1180／$880／$580

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會2026 演出日期

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會 演出日期為2026年1月10日（六），只演1場。

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會2026 公開發售資訊

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會 年10月16日正式公售，於KLOOK平台發售。

👇西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬制作演唱會2026 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以五月天優先售作示範）

西川貴教香港專屬制作演唱會2026 何時舉行？如何搶購？ 西川貴教香港專屬制作演唱會2026 詳情即睇購買連結及心得 西川貴教香港專屬制作演唱會2026 於哪個場地舉行？ 亞洲博覽8號展館 舉行 西川貴教香港專屬制作演唱會2026 門券詳情？ 價格為 $1,480 / $1,180 / $880 / $580

西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬演唱會 2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入KLOOK，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「西川貴教 vs T.M.Revolution 香港專屬演唱會」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。