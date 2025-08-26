iOS 26將為iPhone 16系列帶來Qi 2.2無線快充　最高功率可達25W

即將推出的iOS 26將為iPhone 16系列帶來Qi 2.2無線快充，除了iPhone 16e，所有iPhone 16系列機型都將支持Qi 2.2，用戶可使用任意Qi 2.2充電器進行無線充電，最高功率可達25W。



此前這些設備僅在使用最新款蘋果MagSafe充電器時才能實現25W的無線充電速度，使用第三方Qi充電器時，其無線充電功率則被限制在最高15W。

iPhone 16系列更新iOS 26測試版之後即可支持Qi 2.2，按照計劃，9月份蘋果會給iPhone 16系列推送iOS 26正式版系統。

另外，iPhone 16系列的更新意味着即將登場的iPhone 17系列也將支持Qi 2.2無線充電，最高無線快充功率為25W。

消息稱蘋果將於今年9月10日舉辦iPhone 17系列發佈會，iPhone預購可能於9月12日開啟，9月19日正式上市。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】