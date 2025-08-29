鬼滅之刃無限城篇真人版｜教你用Nano Banana AI生成真人猗窩座｜Google 推出代號 Nano Banana 的新一代超蛋圖像生成編輯模型 Gemini 2.5 Flash Image。它生成速度快，更重要是超聰明，多圖合成、邏輯推理能力都不是其他圖像生成AI可比；記者連「prompt」都沒有輸入，單是張圖了日本明星相加上《鬼滅之刃》角色造型照，它甚至馬上回應我：「OK！馬上幫你製作穿上猗窩座服裝的男性相片」，太好玩了！馬上教你試試！



用Nano Banana生成｜真人版鬼滅之刃

記者今次主要玩換衫，最基本玩法連「prompt」都不用打，直接上載兩張圖片，它已經會自動推理出你想做甚麼。有時它不太明你想怎樣，就直接用中／英文寫出要求，它即時會作出修改。整體生成效果的時間都好快，大約10幾秒就完成。

注意點1 要用VPN：想用 Nano Banana 好簡單，開動VPN後前往 Google AI Studio ，之後揀gemini-2.5-flash-image-preview模型，就能啟用 Nano Banana 圖像功能。

注意點2需要付費： 以 Nano Banana 製作圖片需要支付 Token，一張生成圖約需 1290 tokens（約0.039美元／3港元一張），所以輸入prompt一定要準確，以免多次修改花更多的錢才達到要求。

例子1：山口裕貴演真人猗窩座

日本網民認為山口裕貴是最適合演真人版猗窩座的人選，我先在網上找出動作合適的明星相片，再加一張猗窩座的劇照。系統不單知我想玩「換裝」，甚麼認得他是猗窩座！太神奇了！

例子2 佐藤健演炭治郎｜斑紋細節都做足

之後我再試炭治郎，並仔細下達要求為「全身照」、「額頭上要有斑紋痕跡」，不出10秒 Nano Banana 就將佐藤健換裝成炭治郎！我的prompt英文不太標準，好在系統也看得明，還自動幫我加了竹林背景。

例子3 濱邊美波變身胡蝶忍｜修改髮飾細節也精準

我嘗試將濱邊美波換裝成胡蝶忍，為了效果更好，我先搜尋美波的和服造型照，髮型也相像。

例子4 局部物件替換：

首個生成效果，Nano Banana 沒有修改其髮飾。於是我用紅線將美波頭上的花框起，再上傳一張胡蝶忍的蝴蝶髮飾照，系統馬上懂得將花替換成蝴蝶。

我用紅線將美波頭上的花框起，再上傳一張胡蝶忍的蝴蝶髮飾照，系統馬上懂得將花換成蝴蝶。

經修改後效果很好。

記者後來發現，我忘了要Nano Banana去掉山口裕貴的皮鞋……也利用同一個方法要求Nano Banana修改。

例子5 讀取手繪圖理解姿勢與構圖

Nano Banana 更懂得識別手繪人物「火柴人」構圖，只要你手繪一些姿勢給它，再上傳角色圖，即能幫你生成一張互動圖片。這張真人炭治郎 vs 猗窩座，雖然結果與我想像的有點出入，但只花了我20秒。

這張真人炭治郎 vs 猗窩座，雖然結果與我想像的有點出入，但只快了我20秒。

例子6 修圖增氣氛

Nano Banana 也可以當成Light room一樣使用，就算你的作品不太好看，又不懂修圖，都可以輸入簡單指令，要Nano Banana AI 代你自動優化圖片。比如我就要求它「令圖片氣氛更加陰森、並帶有一些藍色背光。