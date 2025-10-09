ANA客機飛行途中起火乘客尿袋惹禍｜日本國土交通省那霸機場事務所今日（9日）公佈，上午11時許，一架從沖繩那霸機場飛往東京羽田機場的全日空994號航班，在飛行途中機艙內突然冒出濃煙，機組人員立即向地面管制塔通報。其實自2024年7月起，日本國土交通省屬下的航空局（JCAB）已加強對行動電源登機作出限制，各位即將在11月飛日本看紅葉你你，馬上來了解日本航機行動電源限制。



機艙突然冒煙｜機組迅速撲滅火勢

據全日空公司證實，起火源頭為一部使用鋰離子電池的手提充電器。該充電器屬乘客個人物品，當時放置於座位底下的手提行李中。事發時航班剛從那霸機場起飛不久，充電器便突然起火。不幸中之大幸，由於日本航機已明文禁止將行動電源放於機頂行李櫃、亦嚴標寄艙，加上機組人員反應迅速，迅即採取滅火措施，火勢在短時間內被撲熄。由於火勢已受控，加上無人受傷，機長決定繼續飛往原定目的地羽田機場，航班最終安全抵達。

鋰電池安全引關注

近年手提充電器起火事故時有發生，鋰離子電池在受到強烈撞擊、過度充電或出現老化跡象時，容易引發火災。航空公司一直提醒乘客，應將充電器等含鋰電池的電子產品放在隨身行李中，並避免放在托運行李內，以便在發生意外時能即時處理。

日本航機行動電源限制：



．不可寄艙、不以放置於頭頂行李艙中、甚至不能放入前座下的袋子內

．必須隨身放置在能夠隨時看得見、確認狀態的位置

．個別航空公司或要求禁止在航機上使用行動電源，並要求以膠紙封閉充電口

．100Wh（瓦時）以上、160Wh以下的行動電源最多可攜帶2個

．超過160Wh的行動電源原則上禁止攜帶上機



帶行動電源飛日本注意！兩項新政策 擺放位置﹑充電情況都有要求

2025年6月27日重大更新：即日起帶尿袋登機北上，行動電源必須印有「3C認證」標誌，詳情可參考新文章：

帶尿袋北上須有 3C認證標誌！小米行貨不提供、腦場暫得Momax有3C

香港航機4月7日起｜針對帶尿袋上機有新限制

事源香港航空一架空中巴士A320客機，於3月20日因乘客帶上機之尿袋（行動電源）短路，於客艙行李架上起火，最終航班需在福州長樂機場緊急降落。香港民航處為免以上情況再發生，由2025年4月7日起正式立例，乘客不得在航班上使用外置充電器，為其他便攜式電子裝置充電，和／或在航機上為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。其實就算民航處未立例，全球多家航空公司已經定下了相近的「尿袋上機限制」，馬上了解尿袋上機限制2025版，安心帶同你的行動電源一齊旅行。

任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

✈️ 01.各位去到航空公司櫃位check in 及寄放行李，先要肯定寄艙行李內沒有任何行動電源／鋰電池；因為任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

✈️ 02.可以登機的電池容量上限，不是平時大家都提及的mAh值，而是看電池標示的「瓦時」Wh數值大小。大部份航空公司限制乘客不可攜帶 160 瓦時（Watt hour、Wh）以上的大型鋰電池上機，網上有條算式可以自行將mAh轉化為Wh：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） 乘 毫安時(mAh) 再除 1000

由於電池本身未有清楚標明瓦時（Wh）數即可能被禁止帶上機，建議只選購／帶同「直接標明Wh數值的行動電源」去旅行。

✈️ 03.有部份航空公司為免有乘客偷偷使用行動電源，要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封。

部份航空公司要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封

✈️ 04. 部份航空公司更要求行動電源／電池在航程中必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放在客位上方的行李架。

✈️ 05.在登機後任何時間、任何情況均不能使用行動電源。

✈️ 06.別以為自己很聰明，以為：「密封充電口？我用Magsafe無線充電你耐我何？」不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

更詳細的尿袋上機限制2025，可以參考另一篇文章：尿袋上機限制2025｜行動電源限制不看mAh、部份航班要求多做一步