Grok超勁影片生成Imagine v0.9登場！全都動起來！一鍵生成教學

AI技術日益進步，網上都充斥不少能以假亂真的相片﹑影片。近日，Grok 突然從 v0.1 直接躍升到 Imagine v0.9。這個版本採用全新的 Aurora 引擎，採用自迭式架構，能逐步預測影像代碼串並確保畫面連貫，同時結合多模型集成與多模態輸入，為圖像與影片生成提供更精準的控制。 Grok 新功能一出，在網絡上即時充滿大量不同的生成影片，尺度更是史上最大。



與其他競爭對手不同，Imagine v0.9 強調即時產出。能在 5 秒生成標準畫質影片，高解析度也僅需 15 秒。使用者不需輸入複雜提示詞，只要上傳圖片，系統即可自動生成流暢的影片，後續若要微調，則可利用自訂功能添加關鍵字。更重要的是，Aurora 引擎在生成影片時會同步產出音訊，讓畫面與聲音自然結合

Imagine v0.9 最大特點是圖片即影片的功能。傳統的影片生成通常需要使用者撰寫長段文本描述或結合多張圖片，Grok 則讓流程簡化到極致：開啟網頁後，選擇一張靜態圖片上傳，系統就會利用 Aurora 引擎推算畫面延伸的時間軸，生成自然流暢的影片片段。這項技術也適用於手繪草圖或 AI 生成的圖片，創作者不必擔心描述詞不精準而影響結果。

Imagine v0.9 的介面將以 語音優先 為主，鼓勵用戶直接用語音指令與 AI 互動。不愛打字的用戶，可以直接用口述方式指定風格或場景，系統會即時回應，讓影片創作更直觀。

除了技術革新，Imagine v0.9 另一個引人注目的特點是更寬鬆的內容範圍。Grok 的「Spicy 模式」允許生成成人或 NSFW 內容，這在其他主流影片模型中幾乎不可能實現。介面中使用者可選擇「Normal」「Fun」「Spicy」或「Custom」四種模式，其中 Spicy 必須確認年滿 18 歲才可使用，生成的影片也會標示為敏感內容。

Imagine v0.9 提供免費試用，用戶無需繞過 VPN 即可使用服務。使用方法非常簡單：

1.前往 Grok 的 Imagine 網站並登入帳號。

2.在輸入框旁點擊「迴紋針」上傳圖片，或直接輸入提示詞產生圖片。

3.選擇生成的圖片進入內頁，點擊「Video」按鈕即可轉換成影片。

4.若需微調，可使用 Custom 模式輸入額外指令，或切換至 Fun、Spicy 模式查看不同結果。

系統會在幾秒鐘內完成渲染，用戶若不滿意可點選「重做」。與傳統 AI 生成工具需要長時間等待不同，Imagine v0.9 提供近乎即時的創作體驗，讓你隨時產出靈感。