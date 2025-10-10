日本用八達通、信用卡、AlipayHK大比拼｜匯率／回贈實測誰最好用

日本用八達通、信用卡、AlipayHK大比拼2025｜匯率／回贈實測誰最好用｜自從港人熟悉的「嘟」一聲響遍日本，八達通正式成為遊日支付的新選項。然而，在云云支付工具之中，這個新挑戰者是否真的最佳選擇？面對傳統強者如信用卡、以及覆蓋率驚人的AlipayHK，三者在匯率、方便程度及使用限制上各有千秋。記者今次實際匯率測試數據（包括計算手續費及信用卡回贈），為你進行一次全面實測大對決，深入分析各種工具的利弊，助你在出發前，制定最精明的個人化消費策略。



匯率格鬥：即時牌價與回贈後的終極成本

對於精打細算的旅客而言，匯率是決定支付工具優劣的關鍵。記者就在10月3日進行的實際測試數據，結果揭示了表面匯率與最終成本之間的微妙關係。

不少地方都支援PayPay支付，只需要用八達通或AlipayHK app便可以即時付錢消費。

在該次測試中，八達通以0.05292的匯率拔得頭籌，牌價亮麗，並且不收取任何手續費。單從數字上看，它無疑提供了最具吸引力的兌換價。而Aeon JCB因為限時免手續費，所以匯率與八達通相若。緊隨其後的是AlipayHK的匯率則為0.053679；而AE信用卡，計及手續費後匯率為0.0539，表現最差。（因為要等信用卡結算手續費，所以要幾天後才可計算）

各種消費即時兌換率（已包括手續費）👇👇

然而，這場比拼的真正關鍵在於「隱藏回贈」。當日，Aeon JCB信用卡雖然基礎匯率（計及手續費後為0.0529）看似與八達通同樣最低，但其提供了限時額外10%回贈的驚人優惠。在扣除約1.95%的手續費後，這10%的回贈令其成為當之無愧的「實際贏家」，最終成本遠比使用八達通更低。同理，AE信用卡提供的額外7倍積分（約等於$1.68 / 1里），其價值亦足以彌補甚至超越手續費的支出。

在實體店時，可以利用八達通直接顯示QR Code讓店員掃瞄支付。

這次實測清晰地告訴我們一個道理：信用卡的最終價值，不能只看基礎匯率和手續費，必須將其推廣優惠計算在內。相比之下，AlipayHK匯率本身欠佳，只能依靠App內的優惠券彌補；而八達通的優勢則僅限於其穩定的優良匯率，缺乏額外驚喜。

不少高回贈信用卡比八達通更好用

便利性對決：一拍即付還是次次開App？

除了金錢成本，時間成本和便利性亦是旅客極為重視的一環。在分秒必爭的行程中，一個流暢快捷的支付體驗至關重要。

信用卡和手機版Suica在此環節無疑是王者。無論是實體卡「一拍即付」，還是將信用卡或Suica加入手機的Apple Pay或Google Pay，付款過程都極為迅速，即使在沒有網絡訊號的環境下亦能順利完成交易。這種穩定性在地下街、隧道或網絡接收較差的地區尤其重要。此外，信用卡亦適用於網上購物，方便旅客預訂酒店、門票或在Amazon Japan等平台消費。最近，Visa更推出海外交通費用回贈計畫，每張合資格Visa卡於指定交通類別簽賬，最多可獲HK$50回贈，進一步提升了信用卡的吸引力。

最近Visa推出海外乘車10%回贈，抵上加抵。

乘車或小額消費，Suica卡的方便程度仍未能有其他電子錢包可取代。

八達通的便利性則打了折扣。每次付款都需要先打開八達通App，步驟相對繁瑣。更致命的是，它必須在有網絡連線的情況下才能使用。若遇上網絡擠塞，或如早前曾發生八達通伺服器故障的情況，便會即時「失靈」，為旅程帶來不便。同時，八達通目前仍未能用於乘搭日本的公共交通工具，亦不支援網上購物，應用場景相對狹窄。

遊日消費最佳策略

總結而言，沒有任何一種支付方式是絕對完美的，最佳策略在於「組合使用」。

信用卡：是追求極致便利和賺取最高回贈的旅客首選。憑藉「一拍即付」的體驗、高穩定性，以及如Aeon JCB限時10%回贈般的強力優惠（還有不少信用卡都有高回贈，如HSBC Everymiles），使其在計及所有因素後成為最划算的選擇。它亦是為手機版Suica增值和進行網上購物的必需品，在整個支付生態中擔當著核心角色。

八達通：憑藉其最優的原始匯率，適合對價格極為敏感、且不追求額外回贈的用戶。但必須確保身處網絡穩定的環境，並應有後備支付方案以防萬一。而且對應PayPay的實體店非常多，幾乎日本大部份地方都可以使用。

AlipayHK：最大價值在於其豐富的優惠券和與八達通一樣深入小店的PayPay支付網絡。在計劃前往特定連鎖店或藥妝店消費前，不妨先打開AlipayHK尋找優惠券，或在現金不足又想光顧小店時，它便能大派用場。

手機版Suica：在交通和便利店小額消費方面是無敵的存在。其「一拍即達」的流暢體驗，加上隨時能用信用卡增值的靈活性，是每位遊日旅客都應配備的工具。不過，由於其最高儲值上限為20,000日圓，故不適用於大額交易。

論方便程度Suica絕對是最好最易用，但儲值額最高20000日圓，未能作大額消費。

因此，作為一個精明的旅客，出發前應先留意各大信用卡的推廣優惠，選擇回贈最高的卡作主力消費；手機裏則應同時準備好AlipayHK／八達通和手機版Suica（用作乘車之用）。在不同場景靈活切換，方能真正享受到一個既划算又便捷的日本智慧旅遊新體驗。

