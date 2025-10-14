內地網購智能馬桶爆炸！全屋水浸流出大堂、樓下　屋主：幸好出門

近年來，智能家居產品大受歡迎，從掃地機械人到智能門鎖，幾乎所有傳統家電都被賦予了智慧功能。然而，智能家電背後也潛藏不少安全隱憂。廣東惠州一名女子近日便遇上令人心驚的意外—她在旅行途中接到管理處緊急電話，得知自己家中的智能馬桶竟然爆炸，不僅把浴室炸得一片狼藉，更導致全屋水浸，甚至滲入樓下鄰居與大堂。



事發地點位於廣東惠州一處住宅小區。事主李女士當時正外出旅遊，途中突然接到管理處的急電，對方語氣焦急地表示：「你家發大水，把整棟樓都淹了！」李女士聽後一頭霧水，趕緊聯絡朋友前往現場查看。

朋友抵達現場後，眼前景象讓人瞠目結舌，主臥浴室的智能馬桶竟被炸得四分五裂，馬桶蓋飛脫，瓷體破裂，周圍牆面被熏黑，整個地面積水。水勢沿著走廊流進客廳與陽台，最後滲出門縫流入走道與電梯大堂。更嚴重的是，漏水滲入樓下住戶天花板，導致牆壁起鼓、塗層脫落，損失不小。

李女士回憶時仍心有餘悸：「那款智能馬桶是我在網上買的，折後才1090元，是知名品牌的高仿版，平常用起來也沒覺得問題。想不到會爆炸。幸好我不在家，不然後果不堪設想！」

貪便宜買高仿版便宜貨

事故曝光後，引起網民熱烈討論，這類這仿產品其實並未通過任何國家安全認證。由於售價遠低於市面同類品牌產品，因此不少網友懷疑該設備在防水與電流隔離設計上「偷工減料」。

有電氣工程師指出，智能馬桶內部通常包含電加熱元件、水泵、感應器及控制板，一旦內部絕緣層受潮或電線老化，就可能導致短路、電弧放電或瞬間過熱，引發爆炸。再加上部分廉價產品使用不耐熱的塑膠接頭與薄膜電容，長期受高溫蒸氣影響容易劣化，最終釀禍。