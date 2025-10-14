vivo WATCH GT 2智能錶、TWS 5 降噪耳機超高性價比｜最平399入手

vivo WATCH GT 2智能錶、TWS 5 降噪耳機超高性價比｜記者於上海vivo X300系列發佈會中的主角無疑是新一代影像旗艦 vivo X300 及 X300 Pro 智能手機。然而，除了手機本體外，vivo 同場發布的兩款智能穿戴產品——vivo WATCH GT 2 智能手錶及 vivo TWS 5 降噪耳機，同樣以其出色的性能和極抵玩的定價，成功吸引了不少人的目光。



vivo WATCH GT 2智能手錶

vivo WATCH GT 2：實現 33 天待機

智能手錶作為手機延伸的重要產品線，其核心皆落在續航表現之上。vivo WATCH GT 2 以 33 天的超長待機能力令不少用家震撼，續航力比上一代產品足足提升了逾半，徹底解決了用戶對於「電量焦慮」的憂慮。此等提升並非以犧牲功能為代價，事實上，WATCH GT 2 的規格全面升級。

vivo WATCH GT 2

vivo WATCH GT 2擁有超亮屏幕

在視覺體驗方面，手錶的螢幕尺寸從前代的 1.85 吋躍升至 2.07 吋，邊框收窄至僅 1.8mm，令視野更加廣闊，觀感更具衝擊力。得益於局部峰值亮度高達 2400nits，即使在上海戶外強光環境下，訊息亦能清晰可見，大大提升了戶外使用的便利性。它搭載了 vivo 自研的藍河作業系統 3.0，帶來如旗艦手機般絲滑流暢的操作動態與跟手感。更值得關注的是，它內置了融合 DeepSeek 大模型的藍心小 V 2.0 語音助理。這不僅是一個簡單的語音控制工具，更支援連續對話與深度思考，可透過一句話指令完成設定日程提醒、記錄運動數據等日常任務，將智能手錶的交互提升至 AI 助理的層次。此外，它還支援 vivo 與 iPhone 雙設備連接，用家可同時接收來自兩款不同品牌手機的通知訊息，簡單地跨生態系統無縫切換。在健康管理方面，除了原有的心率、血氧監測外，更新增了「輕律飲食」及專屬的「網球模式」，全面照顧用戶的健康生活細節。

最平只需要499人民幣，非常抵玩。

vivo TWS 5 無線耳機：60dB 降噪＋Hi-Res 無損音質

vivo TWS 5 降噪耳機在音質與降噪兩大關鍵領域均作出了顯著升級。首先是降噪性能。TWS 5 具備 60dB 智慧降噪功能，能夠根據環境噪音的類型和強度，自動切換多模式降噪。無論身處嘈雜的地鐵車廂、繁華的街頭還是安靜的辦公室，用家都能享受到一個與世隔絕的純淨音樂空間。在連接表現上，TWS 5 實現了跨生態無縫三連接，不僅在android系統設備上表現出色，亦能與 Apple 裝置兼容，操作體驗極致順滑。

vivo TWS 5 無線降噪耳機

耳機由 vivo 金耳朵聲樂團隊與上海音樂學院聯合調音，確保了聲音輸出的專業性與平衡性，並獲得 Hi-Res 高品質無線音訊認證。低音表現澎湃有力，節奏感強烈；高音則清脆亮麗，細節豐富，讓用家彷彿置身於音樂現場。對於追求極致音頻體驗的發燒友，系列中更高規格的 TWS 5 Hi-Fi 版 更首度帶來 LHDC Lossless 無損傳輸技術，將無線音頻的品質推向極限。

兩款新品定價：vivo WATCH GT 2 智能手錶的藍牙版本為人民幣499元，而支援eSIM版本則為人民幣 699 元；vivo TWS 5 降噪耳機的標準版為人民幣 399 元，而配備 LHDC Lossless 無損傳輸技術的 TWS 5 Hi-Fi 版定價為人民幣 499 元。