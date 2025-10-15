消委會警告跨境購物風險　買電器必睇三標籤　勿自行安裝電器

近年來跨境網購平台如淘寶、京東、拼多多，吸引大量港人追求平價電器與新奇產品。不過跨境購物的便利背後潛藏不少風險，尤其是涉及家電類商品時，從安全標準到安裝程序，每個環節都可能埋下隱患。消委會提醒市民，買電器時切勿只看價錢，更要認清「三大安全標籤」，並且千萬不要自行安裝，以免造成火災、觸電或保險糾紛。



追求平價家電卻忽略規格差異

隨着內地電商平台商品種類繁多、價格低廉，不少香港消費者選擇跨境網購家電，從電熱水壺、氣炸鍋、拖板，到冷氣機甚至電熱水爐，都可輕易透過網購平台購得。然而，消委會指出，跨境商品涉及不同地區的安全標準與法律規範，並非所有產品都適用於香港市場。

以《電氣產品（安全）規例》為例，香港要求電器必須符合特定安全標準並附有合格證明書，但內地產品未必依據相同準則設計。例如內地普遍使用兩腳或三斜腳插頭，而香港電力系統則採用英式三腳設計（BS 1363 標準），若強行以轉插方式長期使用，可能導致過熱、短路甚至火警事故。

消委會提醒，即使產品能合法進口，只要電壓、插頭或接線不符合本地要求，就可能存在嚴重安全風險。對於高功率電器（如電暖爐、電磁爐、洗衣機等），這些差異更可能造成電線過載，甚至危及人命。

只應選購及使用有「GU」標誌的氣體熱水爐 (資料圖片)

三大安全標籤要認清

消委會特別指出，購買跨境家電時應留意三項關鍵安全標籤：「CCC 認證」、「BS 標準」及「能源效益標籤」。這三個標誌是辨別產品是否安全、節能及適用於香港的重要依據。

+ 4

「CCC」（中國強制性產品認證）標誌是內地市場對電器安全的基本要求，代表產品通過中國國家標準（GB）測試。然而，即便擁有 CCC 認證，仍不代表符合香港法例。港人應特別檢視插頭是否為英式三腳、是否附有熔斷器、是否有清晰電流標示。若產品仍使用兩腳插頭或標示不清，切勿貪便宜購買。

此外，《能源效益（產品標籤）條例》要求在港銷售的電器必須貼有能源效益標籤，顯示產品的能效等級及耗電量。消委會強調，購買帶有此標籤的電器不僅更安全，也能長遠節省電費與減少碳排放。相反，跨境網購的「平價電器」往往未經任何審批或標示，甚至可能是假冒貼標，消費者務必透過官方網站如「中國質量認證中心」驗證真偽。

+ 9

DIY安裝電器或違法

不少人為節省安裝費，選擇自行更換插頭、安裝冷氣機或電熱水爐。消委會警告，這類行為不但危險，甚至可能違法。《電力條例》明確規定，凡涉及固定接線的電器裝置，必須由註冊電業承辦商安裝。若消費者或無牌技工自行接線，一旦發生意外，最高可被罰款 10 萬港元及監禁 6 個月。

尤其是部分新型冷氣機採用 R32 類易燃製冷劑，若安裝時空間、通風或距離不符標準，極易引發火警。再者，不合規的電線負載會導致導體過熱，輕則令電器報廢，重則造成嚴重火災。

消委會建議，凡購買需要安裝的家電（如冷氣機、電熱水爐、抽油煙機等），應要求商戶提供具資格的安裝服務，並保存施工單據以作日後追責依據。若產品由海外寄送，應先確認是否有本地代理提供安裝支援，否則切勿貿然接駁使用。