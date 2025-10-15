vivo OriginOS 6國際版亮相｜AI深度升級影像系統 智能體驗大革新

vivo OriginOS 6國際版亮相｜10月15日晚上海舉行的vivo發佈會上，除了早前發布的X300與X300 Pro兩台旗艦新機外，便是vivo最新一代的操作系統——OriginOS 6國際版。記者於在現場深入體驗後發現，這絕非一次簡單的界面更新，而是將人工智能（AI）深度融入系統底層，圍繞用家實際應用場景，特別是在影像創作流程上，所進行的一次智能化革新。



除了上海正式發布vivo X300系列外，還公布了originOS國際版。

vivo OriginOS 6國際版亮相

AI深度融合系統底層

過往，手機操作系統的升級多半聚焦於視覺美化與流暢度提升，然而OriginOS 6顯然有著更大的升級。發佈會上，vivo的工程師闡述了新系統的設計哲學：讓AI不再是零散分佈於各個應用程式中的單點功能，而是成為貫穿整個系統。皆因其與聯發科天璣9500處理器內強大的AI運算單元（APU）的深度協同，令OriginOS 6能夠更高效地調動硬件資源，建立起一套能持續學習用家習慣的智能模型。而且令操作的順滑程度，幾乎比市面上任何旗艦手機更出色。

全新OriginOS 6的全新設計待機畫面，的確有著iOS 26的影子。操作上手的確非常順滑，不像以往一般Android手機總有一點點窒的感覺。

AI影像大師隨行

OriginOS 6的AI能力，最直觀、最令人驚艷的體現，無疑是在其影像系統上。針對手機攝影從對拍攝質素要求的進階需求下，vivo推出了多項堪稱殺手級的AI拍攝輔助功能。其中，「AI電影故事分鏡（Storybook）」功能令一般用家都可以簡單創作有趣的作品。另一項十分實用的功能，則是「Live Photo AI路人消除」，在景點開啟Live Photo模式拍攝後，進入相簿編輯，AI便能自動識別畫面中的動態人物，並將背景中的亂入路人標示出來，只需輕輕一點，便能將其完美移除，並以智能算法無痕地填補背景。這項功能不僅效果驚人，而且操作極為簡易。

利用AI功能可以隨時將天氣風格轉換

AI智能魔法編輯

OriginOS 6的AI影像能力，並不止於拍攝瞬間，而是延伸至整個後期編輯流程，用家前所未有的創作自由度。在全新的相簿應用中，集成了更強大的AI編輯引擎。除了前述的路人消除，系統還提供了諸如「AI智能換天」等功能，能夠精準識別照片中的天空區域，讓用家隨意更換晴空、晚霞或星空，並智能調整整張照片的光影氛圍，使其看起來自然協調。此外，對於照片中的多餘雜物，AI刪除功能亦得到了升級，塗抹後能更精準地識別對象並進行完美修復。這些功能的整合，令用家可以在手機上便能完成一站式的專業級圖像處理。

今次就連Live Photo都可以利用AI刪除途人

可以利用AI隨時將相片的人物／事物，搬移至相片中其他地方。

AI提升專業工作流程

除了在影像創作上升級，OriginOS 6的AI能力更延伸至專業工作及日常辦公。vivo指「AI會議助理」功能。在進行會議錄音時，系統可實時將語音轉寫為文字，而且可以智能識別不同發言者，並在會後自動生成精煉的會議摘要與待辦事項清單。

可以在任何影片中隨時轉換中文字幕

AI文章語氣修改

此外，系統內的「筆記」亦迎來了AI升級。在隨手記錄的文本中，AI能自動識別地址、電話、日期等關鍵信息，並提供一鍵創建日曆事件、撥打電話或導航等快捷操作。對於處理大量文檔的用戶，增強的AI文字識別（OCR）功能，能快速精準地從圖片或掃描文件中提取文字，甚至能保持原有排版，極大地方便了資料處理。

可以利用vivo X300手機在remote家中的Macbook或Windows電腦

另外，還加入了remote及手機投映功能，可以將vivo手機畫面直接投映在電腦之上（包括Windows及Mac）之外，更可以利用手機作遠距離遙距操作，非常方便。

今代還可以完全支援AirPods系列的功能，如耳機控制聲量等。

