M5 MacBook Pro 14吋登場！3.5倍AI工作效率　續航力長達24小時！

M5 MacBook Pro 14吋登場！Apple 於今日（10月15日）發布備受矚目的全新 14 吋 MacBook Pro。此次更新的核心亮點，無疑是其搭載的 M5 晶片。這款基於第三代 3 奈米製程技術的處理器，將人工智能（AI）運算能力推向了前所未有的高度，為專業創作者、開發人員及科研人員帶來了桌面級的強大效能。



M5 晶片加持

Apple 指出，配備 M5 的 iPad Pro 其整體 AI 工作流程處理效能，相較前代產品提升高達 3.5 倍。M5 搭載了新一代的 10 核心 GPU，其最引人注目的創新在於每個核心內部均整合了神經網絡加速器（Neural Accelerator）。這項設計使得 GPU 在處理 AI 相關的圖形運算時，能發揮出驚人的效率。

M5 MacBook Pro 14吋登場

根據官方數據，其 AI 的尖峰 GPU 運算效能，竟是 M4 晶片的四倍以上，同時圖形處理效能亦有高達 45% 的增長。這意味著無論是進行複雜的 3D 模型渲染、高解析度影片剪輯的實時特效預覽，還是運行基於機器學習的圖像處理軟件，M5 都能提供前所未有的流暢體驗。

在中央處理器（CPU）方面，採用了最多達六個節能核心與四個效能核心的配置，多線程處理效能提升了 15%，確保了在處理日常多工任務，如編寫程式碼、瀏覽大量分頁的網頁及數據分析時，系統依然能保持極致的反應速度和穩定性。

M5 MacBook Pro 14吋登場

此外，為了配合強大的運算核心，M5 亦升級了 16 核心的神經網絡引擎，並將統一記憶體頻寬大幅提升近 30%，達到驚人的 153GB/s。這有效消除了數據傳輸瓶頸，讓處理器能更快地存取海量數據，對於需要

處理大型資料集的 AI 模型訓練及數據科學軟件而言，無疑是一大福音。

新一代 MacBook Pro：續航力大幅提升

新款 14 吋 MacBook Pro 延續了其標誌性的鋁合金機身設計，提供太空黑及銀色兩種選擇，專業感十足。在極致輕薄的機身中，加入了更為強大的電池模組，配合 M5 晶片卓越的能源效益，實現了長達 24 小時的驚人電池續航力。對於需要經常外出工作的專業人士，這意味著可以真正實現全日無憂的流動辦公。

M5 MacBook Pro 14吋登場

螢幕方面，MacBook Pro 依然配備的 Liquid Retina XDR 螢幕，能提供極高的亮度、對比度和寬廣的色域，完美還原真實世界的色彩，滿足攝影師及影片剪輯師對色彩精準度的嚴苛要求。視像鏡頭升級至 1200 萬像素，並支援人物置中功能，確保在視像會議中始終保持在中心。

儲存效能同樣獲得提升，新款 MacBook Pro 搭載了速度更快的 SSD，最高可選配 4TB 容量，足以應對日益龐大的項目文件。同時，它保留了豐富的連接埠，包括 Thunderbolt、HDMI 及 SD 卡讀卡器，充分滿足專業工作流程中連接各種周邊設備的需求。

價格與發售詳情

全新搭載 M5 晶片的 14 吋 MacBook Pro 售價為 $12,999 起，即日已可透過 Apple 官網進行預訂，並將於 10 月 22 日（星期三）正式公開發售。