Apple Vision Pro大升級｜配置M5晶片、全新設計頭帶、性能大提升

撰文：林勇
出版：更新：

Apple Vision Pro大升級｜Apple 早前除了公布M5晶片以及MacBook Pro、iPad Pro外，更將旗下空間運算設備 Apple Vision Pro重大更新。新機植入了革命性的 M5 晶片，並在顯示技術與人體工學設計上進行了顯著優化。Apple 對於未來空間運算體驗的深度實踐，更將沉浸式互動的潛力推向全新高度。

M5 MacBook Pro 14吋登場！3.5倍AI工作效率　續航力長達24小時！M5 iPad Pro登場！AI效能快5.6倍　統一12GB RAM　打機﹑剪片一流
Apple Vision Pro升級版正式推出

M5 晶片空間運算體驗極速進化

新版 Vision Pro 最具決定性的升級，無疑是其強大的「心臟」—— Apple M5 晶片。採用最新3nm製程的處理器，內含強化的神經網絡引擎，為 Vision Pro 帶來比以往更強的效能。用家將能直觀感受到應用程式載入速度顯著加快，瀏覽複雜網頁時的反應更為流暢即時。更重要的是，M5 晶片極大地增強了 Vision Pro 的人工智能（AI）處理能力。以往需要較長處理時間的 AI 工作流程，現在都能以數倍的速度完成。例如，將普通 2D 照片轉換為富含深度資訊的空間照片，這個過程幾乎在瞬間完成。這項升級為開發者開啟了更廣闊的想像空間，未來將有更多依賴即時 AI 運算的複雜應用誕生，進一步拓展不同領域的應用潛力。

換了更強的M5晶片

視覺感覺再升級、更流暢的沉浸感

為了匹配 M5 晶片的強大效能，其先進的 micro-OLED 顯示器，像素密度提升了 10%，用家眼前的文字將更加清晰銳利，圖像細節更為豐富，虛擬物件的真實感也隨之倍增。此外，顯示器的刷新率最高可支援至 120Hz，帶來了可見的流暢度提升。在高動態的影片或互動場景中，畫面的拖影和延遲感將被最大程度地消除，顯著提升了視覺真實感，更有助於減輕部分使用者在長時間佩戴後可能產生的暈眩感，讓沉浸式體驗變得更為自然舒適。

不少visionOS 26對應的app的視覺效果會更出色

人體工學新設計戴得更舒適

Apple聽取了不少用家的回饋，在新款 Vision Pro 的佩戴舒適度上作出了重要改進。全新的 Dual Knit Band 頭帶應運而生，它採用更柔軟、具緩衝效果的編織物料製成，其設計能更均勻地分散設備重量，提供更穩固且舒適的貼合感。對於需要長時間進行創作或工作的專業用家而言，這項改進無疑極具價值。配合可達 2.5 小時的一般使用電池續航力，新款 Vision Pro 顯然更適合長時間的連續使用。

全新的3點式Dual Knit Band 頭帶，長時間佩戴更舒適。

新款 Vision Pro 將搭載全新的 visionOS 26 作業系統，售價為$27999起，即日起在 Apple 官方網站開放預訂，並將於 10 月 22 日正式發售。

vivo OriginOS 6國際版亮相｜AI深度升級影像系統 智能體驗大革新消委會18款Soundbar評比：平價Klipsch $4499更勝索尼$10,999產品
Gadgets
Apple
Apple Vision Pro