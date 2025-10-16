Apple Vision Pro大升級｜配置M5晶片、全新設計頭帶、性能大提升

Apple Vision Pro大升級｜Apple 早前除了公布M5晶片以及MacBook Pro、iPad Pro外，更將旗下空間運算設備 Apple Vision Pro重大更新。新機植入了革命性的 M5 晶片，並在顯示技術與人體工學設計上進行了顯著優化。Apple 對於未來空間運算體驗的深度實踐，更將沉浸式互動的潛力推向全新高度。



Apple Vision Pro升級版正式推出

M5 晶片空間運算體驗極速進化

新版 Vision Pro 最具決定性的升級，無疑是其強大的「心臟」—— Apple M5 晶片。採用最新3nm製程的處理器，內含強化的神經網絡引擎，為 Vision Pro 帶來比以往更強的效能。用家將能直觀感受到應用程式載入速度顯著加快，瀏覽複雜網頁時的反應更為流暢即時。更重要的是，M5 晶片極大地增強了 Vision Pro 的人工智能（AI）處理能力。以往需要較長處理時間的 AI 工作流程，現在都能以數倍的速度完成。例如，將普通 2D 照片轉換為富含深度資訊的空間照片，這個過程幾乎在瞬間完成。這項升級為開發者開啟了更廣闊的想像空間，未來將有更多依賴即時 AI 運算的複雜應用誕生，進一步拓展不同領域的應用潛力。

換了更強的M5晶片

視覺感覺再升級、更流暢的沉浸感

為了匹配 M5 晶片的強大效能，其先進的 micro-OLED 顯示器，像素密度提升了 10%，用家眼前的文字將更加清晰銳利，圖像細節更為豐富，虛擬物件的真實感也隨之倍增。此外，顯示器的刷新率最高可支援至 120Hz，帶來了可見的流暢度提升。在高動態的影片或互動場景中，畫面的拖影和延遲感將被最大程度地消除，顯著提升了視覺真實感，更有助於減輕部分使用者在長時間佩戴後可能產生的暈眩感，讓沉浸式體驗變得更為自然舒適。

不少visionOS 26對應的app的視覺效果會更出色

人體工學新設計戴得更舒適

Apple聽取了不少用家的回饋，在新款 Vision Pro 的佩戴舒適度上作出了重要改進。全新的 Dual Knit Band 頭帶應運而生，它採用更柔軟、具緩衝效果的編織物料製成，其設計能更均勻地分散設備重量，提供更穩固且舒適的貼合感。對於需要長時間進行創作或工作的專業用家而言，這項改進無疑極具價值。配合可達 2.5 小時的一般使用電池續航力，新款 Vision Pro 顯然更適合長時間的連續使用。

全新的3點式Dual Knit Band 頭帶，長時間佩戴更舒適。

新款 Vision Pro 將搭載全新的 visionOS 26 作業系統，售價為$27999起，即日起在 Apple 官方網站開放預訂，並將於 10 月 22 日正式發售。