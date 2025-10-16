M5 iPad Pro登場！AI效能快5.6倍　統一12GB RAM　打機﹑剪片一流

M5 iPad Pro登場｜Apple今日（10月15日）公布，全新 M5 晶片版本的 iPad Pro 隆重登場。這款新一代旗艦平板不僅在性能上大幅升級，更在人工智慧（AI）運算、顯示技術及連線速度上全面革新。 同樣推出 11 吋和 13 吋兩個版本，價格分別是 $7,999 和 $10,499 起。



M5 晶片登場：AI運算能力提升五倍

全新的 10 核心 GPU 架構中，每個核心均內置神經網路加速器，令 AI 工作負載的處理效率相比 M4 提升達 3.5 倍，較 M1 代更快達 5.6 倍。

M5 的 CPU 採用四個高效能核心與六個節能核心組成，不僅強化多工處理速度，更提升整體能效，確保在高負載運算時仍保持穩定輸出。對於使用專業軟件如 DaVinci Resolve、Adobe Illustrator 或 AI 圖像生成 App 的創作者而言，M5 能提供媲美桌上型電腦的處理效能，同時維持 iPad Pro 的輕巧﹑靈活。

Apple更強調 M5 的新一代 Neural Engine，能在不依賴雲端運算下完成複雜的影像生成、語音識別與影片遮罩等 AI 任務。這意味著 AI 創作將更快、更私密，完全在裝置上即時完成。

性能全面升級：遊戲與創作速度翻倍

除了 AI 運算，M5 晶片在圖像處理上同樣帶來顛覆性改進。第三代光線追蹤（Ray Tracing）引擎讓光影反射與材質呈現更逼真，3D 渲染效能比 M1 代快 6.7 倍，比上代 M4 亦提升 1.5 倍。

在影片製作方面，配合 Final Cut Pro for iPad，M5 能將影片轉碼速度提升達 6 倍，讓專業剪接工作不再受限於桌面平台。至於使用 Draw Things 等 AI 圖像生成軟件的創作人，更可體驗到最高 4 倍的生成速度提升。

對於熱愛遊戲的用戶，M5 的 GPU 亦支援動態光影與高刷新率渲染，帶來更流暢、更逼真的畫面。無論是開啟多個大型應用、剪片輸出，或在高畫質遊戲間切換，iPad Pro 都能保持毫不延遲的體驗。

超快記憶體與儲存架構 多工處理更流暢

新一代 iPad Pro 的資料讀寫速度提升一倍，統一記憶體頻寬更達 150GB/s，比上一代增加約三成。這讓多工處理變得前所未有的流暢，即使同時開啟多個創作應用、AI 模型或大型設計檔案，也能即時切換。

256GB 及 512GB 機型均配備 12GB RAM，比前代多出五成，進一步滿足專業使用者需求。此外，iPad Pro 亦支援快速充電，使用全新 40W Dynamic Power Adapter 時，只需 30 分鐘即可回復至 50% 電量，大幅提升行動工作效率。

iPadOS 26 新增的多視窗系統（windowing system）亦與 M5 晶片完美結合，能動態調整應用程式窗口大小，讓使用者同時編輯文件、播放影片與管理檔案，更接近電腦級操作體驗。

C1X 與 N1 晶片 連線更快更穩

除主晶片外， Apple亦為 iPad Pro 帶來兩款全新自家設計的輔助晶片。行動網絡版本搭載 C1X 通訊晶片，提供高達 50% 的流動數據速度提升，並降低 30% 的功耗。無論是進行視像會議、雲端備份或導航定位，都能更快更穩。

無線連線方面，N1 晶片支援最新 Wi-Fi 7、藍牙 6 及 Thread 協定，AirDrop 與個人熱點（Personal Hotspot）的穩定性與速度均顯著提升。這使得 iPad Pro 能在 5GHz 網絡下維持低延遲連線，尤其適合多人協作或串流場景。

超薄設計與極致顯示：再創平板美學

外觀設計上，M5 iPad Pro 依然延續極致輕薄理念。11 吋版本僅厚 5.3mm，而 13 吋版本更薄至 5.1mm。提供太空黑與銀色兩種配色，兼顧專業與時尚。

螢幕方面採用全新 Ultra Retina XDR 顯示器，結合雙層 OLED（Tandem OLED）技術，實現 1600 尼特峰值亮度及極致對比。支援 ProMotion 自適應刷新率與 True Tone 技術，能根據環境光自動調整色溫與亮度。

針對專業影像工作者， Apple亦提供奈米霧面玻璃（Nano-Texture）選項，有效減少反光，同時保留色彩準確度與對比度。外接顯示功能亦全面升級，支援 120Hz 外接螢幕及 Adaptive Sync 動態同步，讓影片編輯與遊戲體驗更順暢。

配件升級 創作與辦公更自由

M5 iPad Pro 同時推出全新 Magic Keyboard，機身更輕薄，採用鋁合金掌托與懸浮設計，並加入功能列，讓使用者操作更接近 MacBook 體驗。

Apple Pencil Pro 則支援壓力回饋與角度偵測，搭配 iPadOS 26 的「Image Playground」AI 功能，可即時生成插圖或設計草圖，極大提升創作靈感。Smart Folio 則以磁吸設計支援多角度支架模式，方便用戶在不同場景使用。

M5 iPad Pro預購即日開放，10 月 22 日正式開售，定價分別是 $7,999 和 $10,499 起。