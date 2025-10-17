日男花50萬圓與偶像東迪約會｜揭女方玩弄感情同行職員竟是她老公｜日本偶像界近日爆出爭議事件，一名偶像「工藤らるな」（又名遠月とうか）的男性粉絲ニノ（@nino_latek），4月時花費約50萬日圓（折合約港幣2.6萬元），奪得與女神「單獨約會」資格，與偶像在東京迪士尼共度一天。男子在社交平台上載多張合照，兩人互動親密，甚至有以影子組成愛心的畫面…惟數月後真相曝光，苦主貼長文揭女方隱婚玩弄感情，更過份是當中同行的職員，竟就是她老公。究竟當日「三人行」誰才是第三者呢？



遠月とうか X 圖片 (@touka_aji）

數月前事主仍沉浸於虛擬約會的快樂，發文寫道：「夢幻般的時光一瞬即逝，就像灰姑娘的魔法解除一樣，但我的心仍被妳迷住。」不少同好更力讚，形容為「偶像戀愛幻想的極致」

苦主「ニノ」X 截圖（@nino_latek）

💔 真相揭盅：同行「工作人員」其實是偶像老公

惟數月後真相曝光，男子事後在網上透露，該次約會活動其實有另一名「工作人員」隨行。直至最近，他才得知對方並非一般工作人員，而是工藤らるな的丈夫。

他發表文指控工藤らるな隱婚， 而且當日他要負責支付3人所有入場、飲食費用，他不單覺得被玩弄感情，他留言控訴：「我花了約60萬日圓參加活動，結果發現最愛的偶像原來已婚。同行的人竟是她的老公。我完全不知情，結果變成他們夫妻約會的陪襯角色。」回憶當時拍合照，工作人員嚴格看守，別說拖手合照，甚至連比心心時指甲接觸也不行，現在得知他其實是偶像丈夫，感覺更激氣。

工藤らるな原來行性感，而且雙臂有大量紋身，即睇圖輯（點圖放大）

工藤らるな X 相片

+ 4

粉絲驚聞女神已婚已夠可怕，更要付錢看她兩夫妻約會，這種NTR感（日文：寝取られ / Netorare，代表旁觀心愛對像被人奪走的崩潰屈辱狀況）真是難以想像。他表示，自己多年來花費數百萬日圓支持偶像，得知真相後感到崩潰，形容這種欺騙「幾乎等同詐騙行為」。

😢 男粉精神受創 發長文告別偶像

事件曝光後，男子再度發長文，表達痛苦與失望。他坦言：「我一直真心喜歡遠月とうか，不想承認，不想相信。這一年來壓抑着情感生活，真的很難受。」

他續指，事發後半年時間內，他「一直有想死的念頭」，甚至提到：「如果殺人不會被定罪，我真的會在她面前結束自己的生命。」最後，他決定在10月10日，也就是中秋當天，結束對偶像的支持：「希望妳幸福，也謝謝妳帶給我的回憶。」

⚡ 社交平台議論熱烈：偶像商業行為界線成焦點

不過在fans角度叫慧劍斬情絲，但從偶像角度就是你退坑前「爆」她已婚且有騙錢之疑，事件迅速在日本社交平台引起熱議，網民對事件看法兩極。

不少人同情該男子的遭遇，認為偶像隱婚卻仍舉辦收費「戀愛式活動」是不誠實的行為：「如果已婚，就應明確表明身份，否則對粉絲是不公平的。」

亦有部分網民認為，粉絲過於投入偶像幻想本身也有問題：「偶像是職業，不是戀人。用金錢換取『戀愛體驗』，最終必然會受傷。」

🧩 偶像不回應．事主已刪文

目前偶像本人尚未正式回應事件，相關帳號貼文亦已刪除。有業界人士指出，偶像隱婚在日本雖不罕見，但若同時收費舉辦以戀愛為包裝的活動，可能涉及「誤導性商業行為」，或對經紀公司形象造成嚴重損害。

這宗事件也再次引發外界關注偶像文化中「力千狗」（來自日文ガチ恋，即不是單純支持、欣賞，而是帶着真實戀愛感情去喜歡對方。）以及偶像販賣戀愛假像、與粉絲界線模糊的問題。當情感與金錢糾纏，幻想破滅時，最受傷的往往是投入最深的一方。

日本女直播主．因借錢及感情欺詐被刺30刀致死

其實在本年3月11日，日本就有一位女性直播主「最上愛」（真名：佐藤愛里）在東京都新宿區街頭被刺殺，事後爆出真相，原來「最上愛」不斷利用忠實fans的感情向對方借錢，金額多達200萬日圓，而且欠錢不還並失聯，最終男子高野健一在直播中得知事主下落，直接找上對方，一共在死者身上刺了30多刀。警方更透露，「最上愛」的臉部、胸部等部位共有30多處傷口，可見「販賣虛擬感情」的行為一旦「爆煲」，事件可大可小。（相關報導）