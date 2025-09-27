AV 女優 8 月排名榜＋番號｜人稱「暗黑林志玲」的波多野結衣寶刀未老，近日在港、台、日三地大搞見面會，憑著保持得勁靚的身材和樣貌重新吸引 fans，在 8 月 Bookmate 影碟榜急升至第 5 位！另外還有兩大注目新人：來自沖繩縣的前女教師新川空 vs 放棄當偶像的 E Cup 新人八坂凪，你猜哪位排名更高？



第5位 波多野結衣｜暗黑林志玲人氣回升

「暗黑林志玲」波多野老師在 AV 女優界打滾多年，最近人氣忽然回升！她於日本、台灣、香港各地大搞「off 會」（線下粉絲見面活動）。不少人以為她年紀不輕、相片一定「重 P」，但見到真人才發現老師身材與樣貌狀態保持得極佳！可能因此，自 7 月起出片量也回升（新作番號：HTTM-015），8 月影碟排行榜一躍升至第 5 位。

第24位 新川空｜沖繩新人女教師

除了偶像、寫真女郎轉戰「暗黑界」（成人界），近年AV片商很重視女優的角色設定，不斷從想像不到的行業發掘條件出眾的新人。SOD STAR 於 7 月在沖繩「野生捕獲」E Cup 新人女教師「新川空」。她表示，由教師轉跑道成為女優，內心曾有掙扎，但最終因對性事很感興趣，決定來個最終一脫。（出道作品番號：START-369）

第12位 八坂凪｜清純派偶像變身E Cup女優

近年不斷有地上與地下 idol 轉戰「暗黑界」，有話題又有顏值，一般都能突圍而出。片商 Moodyz 於 7 月初力捧新人八坂凪出道，更指這位 20 歲大學生曾參加某 idol 女團並打入第 3 輪面試。不過，擁有近 E Cup 上圍的她，最終放棄在偶像團體中站上「C 位」（中心位）。（出道作品番號：MIDA-251）

Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/