OPPO Find X9全球開賣！2億鏡頭、7500mAh電池　港版發售時間洩露

OPPO官方正式宣佈，將於10月28日在西班牙巴塞隆拿舉行全球發佈會，OPPO Find X9系列終於確認走向全球市場。屆時將同步揭曉全新升級的ColorOS 16系統。而筆者收到風，OPPO Find X9港版有望於同日上市。



OPPO Find X9系列全系搭載MTK最新旗艦晶片Dimensity 9500，性能表現相較前代產品有飛躍性提升。機身設計亦經過重新打磨，展現出更符合現代美學的流線型外觀。

在顯示螢幕方面，Find X9配備6.59吋高清螢幕，而更高階的Find X9 Pro則升級為6.78吋大尺寸面板，無論是日常使用還是影音娛樂都能提供極致視覺享受。

Find X9 Pro搭載經過哈蘇專業調校的2億像潛望式長焦鏡頭，配合三攝後置系統。在電池技術方面，標準版 Find X9內建 7025mAh硅碳電池，而 Pro 版本更配備驚人的7500mAh超大容量電池。

