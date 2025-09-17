手機內置風扇成新趨勢？OPPO帶頭是下半年標配　散熱效果一文看清

手機內置風扇有什麼用？從早期遊戲手機的試水，到現在遊戲的標配，甚至是2000元級別的OPPO K13 Turbo Pro都配備風扇。根據數碼博主的爆料，今年下半年散熱風扇好處成為很多手機的標配，甚至是旗艦手機。



這一配置選擇背後，既有移動設備性能迭代的必然邏輯，那麼風扇到底好不好？

內置風扇：破解手機性能瓶頸的必然

手機內置風扇的興起，本質上是「性能升級」 與 「散熱困境」碰撞後的產物。隨着5G網絡普及、移動遊戲畫質提升以及AI算力需求增長，手機晶片的功耗與發熱問題日益突出。以主流旗艦晶片為例，近年來旗艦SoC 的峰值功耗已從過去的5W 左右攀升至10W以上，部分高性能模式下甚至突破15W。

OPPO K13 Turbo Pro內置風扇，疾風散熱（OPPO）

而手機機身內部空間有限，傳統的石墨貼片、VC液冷等被動散熱方案，在面對持續高負載場景時逐漸「力不從心」。

當晶片溫度超過閾值時，系統會自動觸發「降頻降功耗」 保護機制—— 這直接導致手機性能「縮水」：遊戲幀率從滿幀跌至30幀以下，視頻渲染速度變慢，甚至日常多任務處理也會出現卡頓。對於追求極致體驗的用戶而言，這種「性能波動」顯然無法接受。內置風扇的出現，通過主動吹風加速熱量排出，恰好彌補了被動散熱的不足。

實測數據顯示，搭載內置風扇的手機，在連續1小時高畫質遊戲後，晶片溫度比僅靠被動散熱的機型低4-6℃，幀率穩定性提升20% 以上，有效避免了「性能過山車」 現象。

體驗革新：從能用到好用

內置風扇帶來的不僅是散熱能力的提升，更是用戶體驗的全方位革新，尤其在遊戲、專業創作等高頻高負載場景中，這種優勢更為明顯。

對於手遊玩家而言，內置風扇堪稱「上分神器」。如今主流移動遊戲已支持4K分辨率、光線追蹤等高端畫質設置，這些功能對手機性能的要求極高。沒有主動散熱的手機，往往在開啟高畫質10分鐘內就會因過熱降頻，畫面出現明顯掉幀、觸控延遲。

OPPO K13 Turbo Pro《原神》測試溫度（中關村在線提供）

而搭載內置風扇的機型，能持續維持高性能輸出：在《原神》全高畫質設置下，部分機型可實現連續2小時60幀穩定運行，機身背部最高溫度控制在42℃，既保證了遊戲流暢度，又避免了「燙手」問題。同時，部分品牌還針對風扇設計了智能調速功能，根據遊戲負載自動調節風速，在低負載時降低轉速減少噪音，高負載時全力運轉增強散熱，實現「靜音」 與 「高效」的平衡。

爭議與挑戰：技術探索中的「取捨之道」

儘管內置風扇優勢顯著，但這一技術選擇也面臨着諸多爭議與挑戰，集中體現在機身設計、續航、噪音等方面。

機身厚度與重量的增加，是內置風扇最直觀的「代價」。風扇、風道、防塵網等組件需要佔用一定空間，導致搭載內置風扇的手機往往比同配置無風扇機型厚0.8-1.5mm，重量增加10-20g。對於追求「極致輕薄」 的用戶而言，這種「厚重感」 可能影響握持體驗。例如某品牌遊戲手機因內置風扇，機身厚度達到10.5mm，重量超過250g，雖滿足了散熱需求，卻與主流旗艦機型「7-8mm厚度、200-220g重量」的輕薄趨勢形成反差。

續航能力的平衡也是一大難題。風扇運轉需要消耗額外電量，儘管目前主流內置風扇的功率僅為0.5-1W，但在持續高負載場景下，仍會對手機續航產生影響。實測顯示，搭載內置風扇的手機在連續遊戲時，續航時間比無風扇機型縮短1-1.5 小時。

噪音問題同樣不容忽視。風扇運轉時會產生一定噪音，雖然廠商通過優化扇葉結構、採用靜音馬達等方式降低噪音，但在安靜環境下（如圖書館、卧室），部分機型的風扇噪音仍能被清晰感知。

可能也有很多用戶擔心，風扇、大面積風道可能會影響手機的防水性能，但K13 Turbo Pro通過首創潛水泵設計、超精密焊接，實現IPX9 & IPX8 & IPX6滿級防水體驗。

疾風散熱引擎效果有多強呢？咱們做個小實驗，在機身側部的風道點個火，從GIF也能看到，火苗一接近就被吹滅。

在防塵防水方面，內置風扇給手機帶來了新的挑戰。傳統手機通過精密的密封膠、防水墊片等設計，實現了較好的防塵防水性能，如常見的IP68等級，可做到完全防塵以及在1.5 米水深中浸泡30分鐘不受影響。但內置風扇為了實現空氣流通以達到主動散熱效果，機身需要開孔用於進風與出風，密閉性會很難做。

不過從防塵角度看，日常環境中的灰塵顆粒極為細小，一旦通過風扇的進風口進入手機內部，可能會附着在風扇葉片、風道內壁，甚至進入主板等關鍵區域。隨着時間推移，灰塵堆積會導致風扇卡頓，降低其散熱效率，還可能引發短路等故障，影響手機使用壽命。

從小眾配置到技術常態

在體積控制方面，微型風扇技術持續突破。廠商通過採用航空級輕量化材料、優化扇葉曲率設計，在保證風量的同時，將風扇體積縮小30%以上。例如某品牌最新推出的內置風扇，厚度僅2.5mm，直徑8mm，能輕鬆嵌入輕薄機身，使搭載該風扇的手機厚度控制在8.5mm以內，接近主流無風扇機型的厚度水平。

續航與噪音問題也在逐步解決。一方面，廠商通過智能散熱算法，實現「按需散熱」—— 僅在晶片溫度超過38℃時啟動風扇，低負載場景下保持風扇關閉，減少不必要的電量消耗；另一方面，新型靜音馬達的應用，使風扇運轉噪音降低至20分貝以下，相當於樹葉摩擦的聲音，基本不會對用戶體驗造成影響。

更重要的是，內置風扇正從「遊戲手機專屬」 向「全場景機型」滲透。除了遊戲手機之外，部分主打影像、性能的旗艦機型也開始搭載內置風扇，以滿足用戶多樣化的高負載需求。可能未來，隨着晶片功耗持續提升，內置風扇有望與石墨貼片、VC液冷等方案形成「主動 +被動」的複合散熱系統，成為中高端手機的標配配置。

最後

手機內置風扇的出現，並非技術上的「妥協」，而是行業在性能與體驗平衡中的主動探索。它既解決了當前手機面臨的散熱困境，又為未來更高性能移動設備的發展奠定了基礎。

儘管目前仍存在厚度、續航、噪音、防塵防水等挑戰，但技術的不斷迭代，這些問題終將逐步化解。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】