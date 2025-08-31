冷氣機出風口別對人吹！改掉4大壞習慣　慳電費還防感冒、關節痛

炎炎夏日，冷氣機成了許多人消暑的「救命稻草」，然而，冷氣機使用不當不僅耗電驚人，還可能影響身體健康和設備壽命。不少人在使用冷氣機時存在一些誤區，導致電費居高不下。



接下來就告訴你夏天開冷氣機的4個常見誤區，讓你在享受清涼的同時，電費也能少一半。

誤區一：溫度調得越低越涼快

很多人認為，夏天開冷氣機時把溫度調得越低，房間就會越涼快，於是動輒將溫度設置在16-18℃。但實際上，這是一個很大的誤區。

人體感覺舒適的溫度在24-26℃左右，當室內溫度低於這個範圍時，人體不僅會感到寒冷不適，還容易引發感冒、關節疼痛等問題。而且，冷氣機溫度設置得越低，與室外的溫差就越大，冷氣機需要消耗更多的能量來維持低溫。數據顯示，冷氣機溫度每調低1℃，耗電量就會增加約10%，如果將溫度從26℃調到20℃，耗電量可能會增加60% 以上，這無疑會讓電費大幅上漲。

正確的做法是將冷氣機溫度設置在24-26℃，這個溫度既能讓人感覺舒適，又能有效減少耗電量。另外，晚上睡覺時可以將溫度適當調高1-2℃，並配合使用風扇，這樣既能保持涼爽，又能進一步節慳電費。

延伸閲讀：冷暖冷氣機好用嗎？慳位方便怕冷人士必備 但「1因素」影響實用度（點擊連結看全文）

誤區二：頻繁開關冷氣機更慳電

有些人為了慳電，會在離開房間時立即關掉冷氣機，回到房間後再重新打開，他們覺得這樣可以避免冷氣機在無人時耗電，但實際上這種做法反而更費電。

冷氣機在啟動時，壓縮機需要從靜止狀態開始運轉，這個過程需要消耗大量的電能，其耗電量可能相當於正常運行1-2小時的耗電量。如果頻繁開關冷氣機，會讓壓縮機頻繁啟動，不僅增加了耗電量，還會縮短冷氣機的使用壽命。此外，頻繁開關冷氣機會導致室內溫度波動較大，影響人體舒適度。

正確的做法是，如果短時間離開房間，不必關掉冷氣機，可以將溫度適當調高2-3℃，這樣既能減少能量消耗，又能避免壓縮機頻繁啟動。如果長時間離開房間，則可以關掉冷氣機，以節慳電費。

誤區三：冷氣機風口對着人吹

在炎熱的天氣，很多人喜歡把冷氣機風口直接對着自己吹，覺得這樣能更快地感受到涼意，但這種做法不僅不利於健康，也不利於慳電。

冷氣機風口對着人吹，會使人體表面的水分快速蒸發，導致皮膚乾燥、喉嚨不適，還可能引起關節疼痛等問題。而且，風口對着人吹時，冷空氣會集中在人體周圍，而房間其他區域的溫度則較高，冷氣機需要持續運轉才能降低整個房間的溫度，從而增加了耗電量。

正確的做法是將冷氣機風口向上或向側面調節，讓冷空氣在房間內自然循環，冷空氣的密度較大，會自然下沉，這樣可以使整個房間的溫度均勻下降，減少冷氣機的運轉時間，達到慳電的目的。同時，避免風口直接對着人吹，能更好地保護身體健康。

延伸閲讀：冷氣機睡眠模式與節能模式哪個更慳電？這樣做更能每天再省2度電

誤區四：不清理冷氣機濾網

很多人在使用冷氣機時，很少清理冷氣機濾網，甚至從未清理過。他們認為濾網的作用不大，清理不清理無所謂，但實際上這也是一個影響冷氣機耗電量的重要誤區。

冷氣機濾網的主要作用是過濾空氣中的灰塵、雜質等，如果長時間不清理，濾網上會積累大量的灰塵和污垢，影響冷氣機的進風量。進風量減少會導致冷氣機的製冷效果下降，為了達到設定的溫度，冷氣機需要更長時間地運轉，從而增加了耗電量。此外，髒污的濾網還會滋生細菌、黴菌等有害物質，這些物質隨着冷氣機風吹出，會污染室內空氣，影響人體健康。

要定期清理冷氣機濾網（中關村在線提供）

正確的做法是定期清理冷氣機濾網，一般建議每2-3周清理一次。清理時，先將濾網拆下，用清水沖洗乾淨，然後晾乾後再裝回冷氣機，如果濾網比較髒，可以用軟毛刷輕輕刷洗。定期清理濾網不僅能提高冷氣機的製冷效果，減少耗電量，還能保證室內空氣的清潔健康。

其他慳電小技巧

除了避開上述4個誤區外，還有一些其他的小技巧可以幫助我們在夏天使用冷氣機時更慳電。

合理使用窗簾和窗戶，在炎熱的白天，拉上厚厚的窗簾，可以減少陽光直射進入房間，降低室內溫度，從而減少冷氣機的運轉時間，晚上如果室外溫度較低，可以打開窗戶通風，讓冷空氣進入房間，這樣可以在一定時間內不用開冷氣機，節慳電費。

保持房間密封良好，如果房間的門窗密封不好，會導致冷空氣泄漏，室外熱空氣進入，從而使冷氣機需要不斷製冷來維持室內溫度。因此，要檢查門窗的密封情況，及時更換老化的密封條，確保房間的密封性，減少能量損失。

定期維護冷氣機，除了清理濾網外，還要定期請專業人員對冷氣機進行維護保養，如清洗冷凝器、檢查製冷劑是否充足等，冷氣機性能良好，製冷效率高，才能更慳電。

總之，夏天開冷氣機想要慳電，關鍵是要避開常見的誤區，掌握正確的使用方法，並結合一些實用的小技巧。只要做到這些，不僅能讓我們在夏天享受到舒適的清涼，還能有效降低電費開支，可謂一舉兩得。

延伸閲讀：循環扇也要佔在風水位置？一個動作讓冷氣效能提升又慳電：守財位（點擊連結看全文）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】