風神颱風｜氣溫急降到20度！3大天氣App睇路徑　iPhone自動報天氣

風神颱風｜天文台預測，受熱帶氣旋風神影響，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，天文台會考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。如果想最快收到颱風訊息，第一時間知道會否打成 8 號風球的話，就要先下載定以下三大天氣，隨時追蹤颱風路徑。同時，iPhone 用家更可以透過「捷徑」App，讓 Siri 每朝自動報天氣，即時知有沒有打風。



「我的天文台」首選天氣App

香港天文台研發的「我的天文台」App，當然是最直接﹑準確的天氣資料 App，除了可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的天氣警告，第一時間知道香港各地區的天氣情況。

👇👇打風、落雨預報天氣必備 3 大天氣App👇👇

+ 5

「Windy」圖表睇天氣變化

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比「我的天文台」App更直接的介面，用家打開App後，可以直接放大地圖查看指定區域的天氣情況，特別是想知道該區有沒有下雨，「Windy」會更直接用圖表顯示預測變化。同時，可以在地圖上直接點擊風速﹑降雨，甚至是颱風追蹤器，能更快速了解自己想知道的資訊。

「AccuWeather」check體感溫度

「AccuWeather」除了和以上兩個app一樣有基本天氣資訊外，還有顯示體感溫度（RealFeel），等你不會被空氣溫度「誤導」，而穿太多或穿不夠衣物。

iPhone 自動報天氣

這個隱藏的功能要利用到 iPhone 內置的「捷徑」App，只要按以下 6 個步驟，就能指令 Siri 在每日鬧鐘暫停後，自動讀出用家所在地的天氣情況，更可以自行設定想知的天氣數據，如溫度﹑體感溫度﹑降雨率﹑濕度等。就算突然打風，也能一起床就知道消息，不會出門後才發現沒拿雨傘，或原來不用上學上班。

👇👇iPhone 自動報天氣教學👇👇