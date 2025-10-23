連登仔求救：洗衣機「行出嚟」頂住廚房門　網民爆笑方法破解困局

洗衣機「行出嚟」頂住廚房門｜近日，一名居住於公屋的網民在連登討論區深夜發帖求救，指自己家的洗衣機「突然發癲」，半部機身竟「行咗出嚟」卡在廚房門前，把整扇門頂實，令他無法進入廚房。



帖文中附上一段短片，只見門後的洗衣機整體偏出原位，機身前端緊貼玻璃門邊，樓主嘗試多次推門，卻只能開出不足兩厘米的縫隙。情急之下，他只好在網上求救：「緊急求救！廚房道門比洗衣機頂住咗！」短短幾小時內便吸引過百名網民留言，不少人邊笑邊出主意，場面既無奈又搞笑。

網民腦洞大開

網民紛紛提出五花八門的「救機」方案。有人建議乾脆「打爛廚房門上嗰塊細玻璃」，再從縫隙中伸手進去，把洗衣機推回原位；亦有人認為最實際的辦法是「拆門救人」，但樓主無奈回覆指，廚房門的螺絲位在門內側，根本無法從外拆卸。

有網民則提出創意方案，建議利用「長鐵筆」從門縫伸入，用槓桿原理慢慢撬回洗衣機；另有人笑言：「搵條狗帶綁住門柄拉返出嚟啦！」亦有專業網民指出，市面上其實真有專門處理這類情況的「救門師傅」，他們擁有細長的推桿工具，只需幾分鐘就能把洗衣機推回原位。

有趣的是，不少留言都透露自己曾經歷過類似事件：「以前屋企都試過，洗衣機震到行晒出嚟，搞到入唔到廚房。」、「呢個情況年年都有，真係都市傳說嚟！」、「房署應該開條熱線專門處理『洗衣機頂門』案件！」

房署回覆「自己搞掂」 苦主更添無奈

樓主其後更新帖文，指已聯絡房屋署求助，但對方回覆表示「要自己搞掂」，並叮囑若拆門處理後記得「還原返原狀」。最後，樓主真的把門中玻璃拆除，再用單手把洗衣機推回原位才解決問題。

為何洗衣機會「自己行出嚟」？

不少人或許疑惑，洗衣機又不是機械人，為何會「自己走動」？其實這種情況在洗衣機使用中並不罕見，尤其是脫水過程中機身劇烈震動時更容易發生。

一般而言，洗衣機在高速脫水時，滾筒內的衣物若分佈不平均，就會產生偏心力。當滾筒旋轉時，重心偏移造成不平衡，機身便會出現明顯晃動。若地面不夠平坦，或防震腳墊老化、鬆脫，機身在震動過程中便會逐步「移位」。這種情況在放置於瓷磚地面或貼近牆壁、門邊的環境中特別常見。

專家建議，用戶應定期檢查洗衣機底部是否水平，可使用水平儀或手機應用測試；若發現不平，可調校腳墊高度或加裝防震膠墊，減少晃動。此外，每次放入衣物時應儘量平均分佈，避免一邊過重。脫水過程如發現異常震動，應立即暫停機器並重新整理衣物，以防機身「暴走」。