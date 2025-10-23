華為Mate 70 Air與iPhone對決輕薄　首款國產eSIM手機配6.9吋螢幕

在蘋果發佈iPhone Air之後，有不少國產廠商開始準備跟進，其中也包括華為。



據博主「數碼閒聊」透露，華為Mate 70 Air即將登場，型號SUP-AL90，支持66W有線充，有曜金黑/羽衣白/金絲銀錦。

目前新機已經上架電信終端產品庫，訊息顯示其螢幕尺寸是6.9吋，提供12GB+256GB、12GB+512GB兩種儲存規格，出廠搭載鴻蒙5操作系統。

從外觀來看，華為Mate 70 Air與此前的Mate 70系列保持一致，依然是大圓環的家族式相機模組，鏡頭中間有華為自研影像XMAGE的標識和條形閃光燈。

只是目前還不能確定該機命名中的Air是否指的是超薄機身，按照華為MatePad Air的產品定義來看，毫無疑問就是主打輕薄。

根據爆料，華為Mate 80系列將會在11月發佈，而這款華為Mate 70 Air預計最晚會在Mate 80系列的發佈會上同台亮相。

值得注意的是，此前有多方消息稱華為將推出eSIM機型，很可能是Mate 70 Air的首發。

